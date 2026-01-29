Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 29 de enero de 2026

El Super Astro Sol siguió emocionando a los apostadores en la jornada de este 29 de enero de 2026.

Tras haber escogido su número y signo zodiacal, cada uno de los participantes confío en poder ser uno de los privilegiados.

Sin embargo, finalmente, solo algunos obtuvieron el beneficio de conquistar alguno de los importantes premios que se entregan día a día en el Super Astro Sol.

¿Quiénes fueron? ¿Será que usted fue uno de ellos? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 29 de enero de 2026

El sorteo del Super Astro Sol empezó a las 4:00 de la tarde, sin contratiempos, y fue monitoreado por el respectivo delegado de Coljuegos.

En consecuencia, tras informarse que no se presentó ninguna irregularidad, se ratificó como número ganador al XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que les concedió alegrías a los apostadores en la tarde de este 29 de enero de 2026 fue XXXX.

Tenga en cuenta que usted es uno de los ganadores si:

Acertó el signo zodiacal y los cuatro primeros números de izquierda a derecha: para un premio de 42.000 veces lo apostado.

Acertó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha: para un premio de 1.000 veces lo apostado.

Acertó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha: para un premio de 100 veces lo apostado.

¿El Super Astro Sol se sortea todos los días?

A diferencia del Super Astro Luna, el Super Astro Sol no se sortea todos los días, sino que tiene una jornada de descanso los domingo y festivos.

Las balotas siempre comienzan a moverse a partir de las 4:00 de la tarde, de lunes a sábado, y el resultado se encuentra día a día aquí en el portal web de Noticias RCN.