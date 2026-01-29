Salieron a la luz los audios finales del vuelo accidentado de Satena: ¿qué se alcanza a escuchar?

En medio de la sorpresa por el accidente aéreo del vuelo Satena 8849 que dejó un saldo de 15 personas muertas, se conocieron los últimos audios de comunicación entre la tripulación y la torre de control del aeropuerto de Cúcuta.

Las grabaciones, que ahora hacen parte del material analizado por las autoridades, permiten reconstruir los minutos finales del trayecto.

De acuerdo con la información conocida, el avión ya había iniciado su proceso de descenso cuando se produjo la última comunicación formal con la torre de control de Cúcuta.

En ese contacto, desde tierra se le indicó a la tripulación realizar los autoanuncios correspondientes en la frecuencia del aeropuerto de destino.

Torre de control de Cúcuta: Satena 8849 comunique autoanuncios en Ocaña 122,9 buen día.

Ese fue el último mensaje emitido por la torre de control hacia la tripulación del vuelo Satena 8849. Posteriormente, no se registraron nuevas comunicaciones.

¿Reportaron alguna falla antes del trágico accidente?

Las autoridades aeronáuticas fueron claras en señalar que, según los audios revisados hasta ahora, no existe evidencia de que los pilotos hayan informado sobre una falla o una situación irregular a bordo antes del accidente. Así lo confirmó el director técnico de investigaciones de la Aeronáutica Civil, Álvaro Bello.

No hubo una última comunicación donde existiera un reporte de emergencia a bordo de la aeronave.

Otros fragmentos de las grabaciones conocidas evidencian que el vuelo se encontraba dentro de los procedimientos normales de aproximación. Minutos antes del siniestro, la tripulación informó que estaba lista para iniciar el descenso.

Cúcuta aproximación, Satena 8849 estaría listo descenso.

Desde la torre de control se autorizó la maniobra, indicando las condiciones correspondientes para continuar el procedimiento.

Satena 8849 descenso a discreción sin tránsito reportando el QNH 1016, notifique 10 millas antes de Ocaña.

La tripulación respondió confirmando la instrucción recibida:

1016 llamar a 10 millas fuera y descenso a discreción.

Estas comunicaciones, que ahora salieron a la luz, refuerzan la versión oficial de que la aeronave avanzaba con normalidad en su trayecto final y que no hubo una alerta previa que advirtiera sobre una posible emergencia.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer qué ocurrió después de ese último contacto radial. La Aeronáutica Civil avanza en el análisis técnico del siniestro para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.