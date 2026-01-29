Impactante video reveló segundo a segundo el desbordamiento de una quebrada en Medellín

Un fuerte aguacero registrado en horas de la tarde del miércoles 28 de enero provocó el desbordamiento del río Medellín y de varias quebradas del Valle de Aburrá, generando una emergencia que paralizó la movilidad y dejó múltiples afectaciones.

La situación quedó registrada en un impactante video captado por las cámaras del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), en la quebrada La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado, donde se evidencia cómo, en cuestión de minutos, el afluente aumentó su caudal de manera abrupta tras las intensas lluvias.

Video: quebrada en Medellín se desbordó tras brutal aguacero

Las imágenes muestran el segundo a segundo del incremento del nivel del agua y la fuerza con la que el afluente avanzó, arrastrando lodo y escombros, hasta provocar inundaciones que afectaron gravemente la movilidad en varias zonas de Medellín.

Como consecuencia del desbordamiento del río Medellín, numerosos vehículos quedaron atrapados, varias vías terminaron completamente anegadas y se registró acumulación de residuos y material arrastrado por la corriente.

¿Cuál fue el impacto de las lluvias en Medellín?

Según el reporte de las autoridades, las lluvias se concentraron sobre las 2:00 de la tarde del miércoles 28 de enero y en apenas 45 minutos cayó la misma cantidad de agua que normalmente se registra durante todo el mes de enero.

En medio de la tormenta, también se contabilizaron hasta 60 descargas eléctricas.

El fuerte aguacero no solo generó el desbordamiento de quebradas, sino que también ocasionó afectaciones en locales comerciales, empresas y parqueaderos. En algunos puntos, el agua provocó inundaciones severas y, en el peor de los casos, se presentó un hundimiento en el suelo como consecuencia de la saturación del terreno.

Tras la emergencia, las autoridades realizaron un llamado urgente a la ciudadanía para que permanezca atenta y tome medidas de precaución.