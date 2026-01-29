¿Accidente aéreo habría podido ocurrir por atentado armado? Mintransporte no lo descarta

Una aeronave de Satena despegó a las 11:42 a.m. del miércoles 28 de enero, pero tuvo una falla y se accidentó. 13 pasajeros y dos tripulantes fueron el saldo de los fallecidos.

El recorrido comenzó en Cúcuta, pero antes de las 12:00 p.m. se perdió la comunicación. El trágico desenlace se anunció después de las 2:00 p.m., con el hallazgo de los restos de la aeronave en la vereda Curasica, La Playa de Belén.

Los fallecidos fueron identificados como: María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Penaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Acosta Salcedo, Maira Sánchez Criado, Juan Pacheco Mejía, capitán Miguel Vanegas y capitán José de la Vega.

En A lo que vinimos estuvo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, entregando detalles acerca de la tragedia.

¿Cómo estaban las condiciones meteorológicas?

M.F.R.: “Las condiciones meteorológicas están bastante adversas y hay mucha nubosidad. En este punto donde se precipitó el avión está a 2.045 metros sobre el nivel de mar, una montaña a la que no es fácil llegar. Todos estos elementos se toman en cuenta en la investigación”.

¿Se contempla de que haya ocurrido un ataque?

M.F.R.: “En este momento, nada puede descartarse. Hay que revisar todas las hipótesis y elementos que haya. Un impacto de bala deja huellas rastreables, entonces todo es verificable”.

“Lo que hasta ahora se sabe es que no se oyó algo que pueda llevar a pensar en eso, pero puede haber otras formas. Nada se puede descartar”.

¿Cuál es el acompañamiento para las familias?

M.F.R.: “Estamos atentos a poderles dar la información y la sala para atenderlos está disponible en Cúcuta. Les vamos a transmitir lo que vayamos actualizando para estar más tranquilos”.