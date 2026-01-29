Trump señaló que Hamás estaría a punto de entregar sus armas: segunda fase del plan de paz para Gaza se acerca

En un anuncio que marca un punto de inflexión en el conflicto de Gaza, el presidente Donald Trump afirmó el jueves 29 de enero que el movimiento islamista Hamás está cerca de deponer las armas, un paso fundamental en su estrategia de pacificación.

"Muchas personas dicen que nunca se desarmarán. Parece que se van a desarmar", declaró el mandatario durante una reunión de gabinete, reforzando la idea de que el grupo cumplirá con los acuerdos establecidos.

Hamás dijo horas antes estar dispuesto a realizar la transferencia de Gobierno cuanto antes:

La confianza del gobierno estadounidense fue respaldada por Steve Witkoff, enviado especial de Trump, que fue tajante sobre el futuro del grupo: "Hemos sacado a los terroristas de allí y van a desmilitarizarse. Lo harán porque no tienen otra opción”, aseguró.

Dirigiéndose directamente al presidente, Witkoff añadió: "Lo van a dejar. Van a entregar los AK-47". Esta fase de desarme está integrada en la segunda etapa de la tregua vigente desde el pasado 10 de octubre, la cual también exige la retirada gradual del ejército israelí de la Franja.

El plan de paz diseñado por la Casa Blanca propone una reestructuración política total para el enclave palestino. Bajo esta hoja de ruta, la administración provisional quedaría en manos del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), operando bajo la tutela de una "Junta de Paz" presidida por el propio Trump.

En sintonía con el plan, Hamás manifestó el miércoles su disposición para realizar una "transferencia completa del gobierno" de la Franja lo antes posible, abriendo paso a un comité tecnocrático.

Ya fueron entregados todos los rehenes que permanecían vivos o muertos en Gaza:

Trump también aprovechó la sesión para reconocer la colaboración de Hamás en una gestión reciente: la recuperación de los restos de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en Gaza. "Nos ayudaron con esos cuerpos, a recuperarlos, y esa familia está muy agradecida", señaló el presidente, elogiando la cooperación del grupo, que sigue siendo catalogado como organización terrorista por EE. UU.

Actualmente, las fuerzas israelíes mantienen el control de aproximadamente la mitad de la Franja, a la espera de que se consolide el proceso de desmilitarización.