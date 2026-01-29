VIDEO | Así reapareció Carlos Ramón González, prófugo desde Nicaragua: inicia su juicio

Este jueves 29 de enero, reapareció desde Nicaragua el prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, señalado de ser el cerebro detrás del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

El caso de corrupción, uno de los más controversiales de los últimos años y que ha manchado al Gobierno, está próximo a cumplir tres años. En ese tiempo, se han conocido detalles y varios altos exfuncionarios han caído.

¿Hace cuánto está en Nicaragua?

Por ejemplo, los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla fueron privados de la libertad; al igual que los congresistas Iván Name y Andrés Calle. La lista de salpicados es extensa.

Uno de los nombres con mayor eco es el de González. Al parecer, fue quien le dio la orden a Olmedo López, exdirector de la UNGRD; para que llevara a cabo la contratación de los carrotanques. Los recursos llegaron a los congresistas como sobornos a cambio presuntamente de agilizar el trámite de las reformas del Gobierno.

Cuando todo parecía indicar que lo iban a capturar, la sorpresa llegó cuando se supo que estaba prófugo en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024 con asilo político, tiempo en el que ya se estaba destapando el caso. Inclusive, lo vieron en una fiesta promocionada por la Cancillería a finales del año pasado.

El plan criminal detrás del caso UNGRD

Ante la Corte Suprema, comenzó el juicio contra el exfuncionario acusado por presunto lavado de activos, peculado y cohecho, entre otros. Durante la audiencia, la magistrada Blanca Barreto recordó el plan criminal que orquestó el escándalo.

“El propósito atribuido a la entrega de dádivas habría sido asegurar apoyo legislativo a las reformas impulsadas por el Gobierno, circunstancia que comprometería la independencia y legitimidad del poder legislativo”, indicó.