CANAL RCN
Colombia

¡Programe sus rutas! Así será la agenda de manifestaciones durante esta semana en Bogotá

Del 12 al 16 de agosto se realizarán plantones, actos culturales y manifestaciones convocadas por colectivos sociales y comunitarios.

Agenda manifestaciones Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
03:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá afrontará una agenda cargada de movilizaciones, concentraciones y actividades culturales con reivindicaciones sociales a lo largo de la semana del 12 al 16 de agosto.

¿Suspenderán clases en Bogotá por los tres días de duelo tras la muerte de Miguel Uribe?: esto dicen
RELACIONADO

¿Suspenderán clases en Bogotá por los tres días de duelo tras la muerte de Miguel Uribe?: esto dicen

Las convocatorias, organizadas por movimientos sociales, colectivos comunitarios y agrupaciones culturales, tendrán lugar en sectores estratégicos de la ciudad y abarcarán desde denuncias por siniestralidad vial hasta protestas en solidaridad con causas internacionales.

Agenda de manifestaciones durante esta semana en Bogotá

Las actividades iniciaron este martes 12 de agosto, a las 10:00 de la mañana, con un plantón en rechazo a la siniestralidad vial, convocado frente a las instalaciones de CEMEX en la Avenida Boyacá, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana, está programado un plantón por el asesinato de Miguel Uribe en la Plaza de Bolívar, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

Para el jueves 14 de agosto se han convocado dos actividades.

  • La primera, a las 12:00 del mediodía, será un plantón bajo la consigna “¿Valen más los negocios que las vidas palestinas?”, frente a la Agencia Nacional de Minería, ubicada en la Avenida Calle 26 con Carrera 59.
  • Una hora después, a la 1:00 de la tarde, el Parque Nacional acogerá un evento cultural denominado “Canelazo porque el hambre no se resuelve con balas”, organizado por el colectivo Histeria Colectiva.

La jornada del viernes 15 también contempla dos convocatorias.

  • A las 10:00 de la mañana se realizará en el Parque Metropolitano El Porvenir la “Gran olla popular articulada por la memoria de Camila y Camilo No han muerto, siguen ardiendo”.
  • Más tarde, a las 5:30 de la tarde, tendrá lugar un plantón frente al Ministerio de Comercio, en la Carrera 13 con Calle 28, con el lema “El carbón colombiano sigue llegando a Israel”.

El sábado 16 de agosto cerrará la semana de movilizaciones con el evento cultural “Golpe de Barrio”, programado para la 1:00 de la tarde en el Parque Metropolitano El Porvenir.

Recomendaciones y medidas preventivas

La Secretaría de Gobierno y las autoridades de tránsito han instado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a planificar con anticipación sus recorridos.

Este fue el último video de Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida
RELACIONADO

Este fue el último video de Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida

Esto debido a que se prevén posibles cierres viales y desvíos temporales en las zonas donde se desarrollen las concentraciones.

Asimismo, se reiteró el llamado a que todas las manifestaciones se lleven a cabo de manera pacífica, respetuosa y sin vulnerar los derechos de terceros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

VIDEO | Impresionantes imágenes muestran cómo atracan los ladrones en tiendas de Cali

Atlántico

Estudiante habría redactado amenaza contra su colegio para evitar la semana de exámenes

Bogotá

Policía encubierto se adentró en los tentáculos de una banda de microtráfico para desarticularla

Otras Noticias

James Rodríguez

James enciende alarmas en la selección por sorpresiva ausencia con León de México

James Rodríguez no hizo parte de la convocatoria del último juego de León y su entrenador habló sobre la situación del 10.

Artistas

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario

El cantante fue interceptado en el estacionamiento del recinto cultural en el que se encontraba y recibió impactos de bala.

Comercio

Empresa con más de 100 años y que fue muy conocida en Colombia, podría dejar de operar

La casa de los famosos

¿Se arrepiente? Karina García y el dolor de cabeza por haber tenido cuenta en OnlyFans

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?