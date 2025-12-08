¡Programe sus rutas! Así será la agenda de manifestaciones durante esta semana en Bogotá

Bogotá afrontará una agenda cargada de movilizaciones, concentraciones y actividades culturales con reivindicaciones sociales a lo largo de la semana del 12 al 16 de agosto.

Las convocatorias, organizadas por movimientos sociales, colectivos comunitarios y agrupaciones culturales, tendrán lugar en sectores estratégicos de la ciudad y abarcarán desde denuncias por siniestralidad vial hasta protestas en solidaridad con causas internacionales.

Agenda de manifestaciones durante esta semana en Bogotá

Las actividades iniciaron este martes 12 de agosto, a las 10:00 de la mañana, con un plantón en rechazo a la siniestralidad vial, convocado frente a las instalaciones de CEMEX en la Avenida Boyacá, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana, está programado un plantón por el asesinato de Miguel Uribe en la Plaza de Bolívar, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

Para el jueves 14 de agosto se han convocado dos actividades.

La primera, a las 12:00 del mediodía, será un plantón bajo la consigna “¿Valen más los negocios que las vidas palestinas?”, frente a la Agencia Nacional de Minería, ubicada en la Avenida Calle 26 con Carrera 59.

Una hora después, a la 1:00 de la tarde, el Parque Nacional acogerá un evento cultural denominado "Canelazo porque el hambre no se resuelve con balas", organizado por el colectivo Histeria Colectiva.

La jornada del viernes 15 también contempla dos convocatorias.

A las 10:00 de la mañana se realizará en el Parque Metropolitano El Porvenir la “Gran olla popular articulada por la memoria de Camila y Camilo No han muerto, siguen ardiendo”.

Más tarde, a las 5:30 de la tarde, tendrá lugar un plantón frente al Ministerio de Comercio, en la Carrera 13 con Calle 28, con el lema "El carbón colombiano sigue llegando a Israel".

El sábado 16 de agosto cerrará la semana de movilizaciones con el evento cultural “Golpe de Barrio”, programado para la 1:00 de la tarde en el Parque Metropolitano El Porvenir.

Recomendaciones y medidas preventivas

La Secretaría de Gobierno y las autoridades de tránsito han instado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a planificar con anticipación sus recorridos.

Esto debido a que se prevén posibles cierres viales y desvíos temporales en las zonas donde se desarrollen las concentraciones.

Asimismo, se reiteró el llamado a que todas las manifestaciones se lleven a cabo de manera pacífica, respetuosa y sin vulnerar los derechos de terceros.