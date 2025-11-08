CANAL RCN
¿Suspenderán clases en Bogotá por los tres días de duelo tras la muerte de Miguel Uribe?: esto dicen

La Secretaría de Educación acató el decreto de la Alcaldía Mayor que ordena tres días de duelo oficial.

Regreso a clases
Foto: Captura de video.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
04:46 p. m.
Este lunes 11 de agosto, la Secretaría de Educación del Distrito expresó su profundo pesar por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, extendiendo un mensaje de condolencia a su familia, allegados y amigos.

En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública y a toda la comunidad educativa, la entidad destacó la labor y compromiso de Uribe con Bogotá, en especial durante su paso como secretario de Gobierno y concejal.

¿Suspenderán clases en Bogotá por los tres días de duelo tras la muerte de Miguel Uribe?

En cumplimiento del Decreto 371 de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se determinó que durante los tres días de duelo oficial quedarán suspendidas todas las actividades de carácter festivo en los colegios distritales.

Esto incluye celebraciones internas, jornadas recreativas y cualquier evento que tenga un enfoque conmemorativo o de entretenimiento. Sin embargo, la medida no interrumpirá las clases, que se desarrollarán en su horario habitual.

De esta forma, enfatizó que esta disposición no busca alterar la dinámica académica, sino ofrecer un espacio de respeto y memoria en honor al fallecido senador.

Además, reiteró su rechazo absoluto a todo tipo de violencia.

¿Cómo funcionarán los tres días de luto tras la muerte de Miguel Uribe?

El alcalde Carlos Fernando Galán decretó tres días de duelo oficial por el fallecimiento de Miguel Uribe, quien no logró superar las graves heridas provocadas por un atentado ocurrido hace dos meses.

Pese a las intervenciones quirúrgicas realizadas, el político murió en la Fundación Santa Fe este 11 de agosto.

Por lo que, la administración distrital busca que este período sirva como homenaje póstumo.

Como parte de la medida, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios y monumentos públicos de la ciudad. También se invitó a instituciones privadas, colegios y organizaciones comunitarias a unirse mediante actos simbólicos como minutos de silencio o ceremonias conmemorativas.

Asimismo, se habilitarán puntos para que la ciudadanía pueda dejar mensajes de condolencia a la familia del senador.

