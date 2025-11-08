CANAL RCN
Colombia Video

Este fue el último video de Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida

Tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió, falleció este 11 de agosto.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
04:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miguel Uribe Turbay, reconocido dirigente del Centro Democrático, opositor del gobierno de Gustavo Petro y aspirante a la Presidencia de Colombia, falleció este 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.

¿Quién es la esposa de Miguel Uribe y a qué se dedica?
RELACIONADO

¿Quién es la esposa de Miguel Uribe y a qué se dedica?

Su muerte fue consecuencia directa de las lesiones que le dejó un atentado perpetrado el 7 de junio, en medio de un evento político en el barrio Modelia.

Durante más de dos meses, permaneció hospitalizado en estado crítico, sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, sin lograr superar las complicaciones médicas derivadas del ataque.

Este fue el último video de Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida

Horas antes de ser víctima de este atentado, Uribe había publicado en su cuenta de X un mensaje dirigido al gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, dejando clara su postura frente a la convocatoria de una consulta popular:

Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular lo demandaré por prevaricato, primero la Constitución, primero el pueblo colombiano.

Esa declaración, difundida públicamente, fue una de las últimas que el senador realizó antes de que su campaña presidencial quedara abruptamente interrumpida por la violencia.

Cronología médica de Miguel Uribe

El 7 de junio, mientras adelantaba un evento político en Modelia, Uribe fue atacado y trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Revelan video en el que se ve cómo instalan una bandera de Colombia en la polémica isla Santa Rosa
RELACIONADO

Revelan video en el que se ve cómo instalan una bandera de Colombia en la polémica isla Santa Rosa

Desde ese momento, su condición médica fue descrita como crítica. El 15 de junio, y tras varios días de atención especializada, fue sometido a un procedimiento quirúrgico complementario al que le practicaron de urgencia el mismo día del ataque.

Pocas horas después de esa segunda cirugía, el senador presentó un sangrado intracerebral agudo, lo que obligó a una intervención de emergencia para intentar controlar la situación.

Al finalizar la operación, el parte médico emitido por el doctor Adolfo Llinás, director de la Fundación Santa Fe, fue categórico: Uribe se encontraba en condición de “máxima gravedad”, con “edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”.

A lo largo de las semanas posteriores, la salud del dirigente se mantuvo en estado crítico e incluso por momentos estable. Sin embargo, Las intervenciones médicas y el seguimiento constante no lograron revertir el daño neurológico severo que dejó el ataque.

Finalmente, este lunes 11 de agosto, Miguel Uribe Turbay murió en la Fundación Santa Fe, cerrando su trayectoria política y una campaña presidencial que apenas comenzaba a tomar fuerza.

Mientras tanto, su último mensaje en redes sociales, publicado horas antes de ser atacado, quedó como un registro público de la posición política que defendió hasta el final.

Desgarrador video de Miguel Uribe de niño pidiendo por su mamá Diana Turbay secuestrada
RELACIONADO

Desgarrador video de Miguel Uribe de niño pidiendo por su mamá Diana Turbay secuestrada

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

¿Asesinaron a ‘Zarco Aldinever’, disidente que habría ordenado matar a Miguel Uribe?

Miguel Uribe

Mauricio Hoyos: su parentesco con Miguel Uribe y el emotivo mensaje tras su fallecimiento

Miguel Uribe

Miguel Uribe: el amoroso mensaje que le deseó María Claudia Tarazona, su esposa, en su último cumpleaños

Otras Noticias

Ciclismo

Nairo Quintana muestra sus impactantes heridas y enciende las alarmas para la Vuelta a España 2025

El corredor del Movistar dejó varias heridas que le dejó su última carrera, la Vuelta a Burgos.

Ciberseguridad

Mucho ojo: sale a la luz nueva y innovadora estafa que desocupa toda su cuenta en cuestión de minutos

Tenga cuidado con esta nueva estafa que está desocupando las cuentas de muchos usuarios.

Viral

Jennifer López sufre un percance con un insecto en medio de su concierto: ¿cómo reaccionó?

Donald Trump

Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación