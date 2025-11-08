Este fue el último video de Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida
Tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió, falleció este 11 de agosto.
Noticias RCN
04:06 p. m.
Miguel Uribe Turbay, reconocido dirigente del Centro Democrático, opositor del gobierno de Gustavo Petro y aspirante a la Presidencia de Colombia, falleció este 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, de Bogotá.
Su muerte fue consecuencia directa de las lesiones que le dejó un atentado perpetrado el 7 de junio, en medio de un evento político en el barrio Modelia.
Durante más de dos meses, permaneció hospitalizado en estado crítico, sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, sin lograr superar las complicaciones médicas derivadas del ataque.
Horas antes de ser víctima de este atentado, Uribe había publicado en su cuenta de X un mensaje dirigido al gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, dejando clara su postura frente a la convocatoria de una consulta popular:
Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular lo demandaré por prevaricato, primero la Constitución, primero el pueblo colombiano.
Esa declaración, difundida públicamente, fue una de las últimas que el senador realizó antes de que su campaña presidencial quedara abruptamente interrumpida por la violencia.
Cronología médica de Miguel Uribe
El 7 de junio, mientras adelantaba un evento político en Modelia, Uribe fue atacado y trasladado de inmediato a un centro asistencial.
Desde ese momento, su condición médica fue descrita como crítica. El 15 de junio, y tras varios días de atención especializada, fue sometido a un procedimiento quirúrgico complementario al que le practicaron de urgencia el mismo día del ataque.
Pocas horas después de esa segunda cirugía, el senador presentó un sangrado intracerebral agudo, lo que obligó a una intervención de emergencia para intentar controlar la situación.
Al finalizar la operación, el parte médico emitido por el doctor Adolfo Llinás, director de la Fundación Santa Fe, fue categórico: Uribe se encontraba en condición de “máxima gravedad”, con “edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”.
A lo largo de las semanas posteriores, la salud del dirigente se mantuvo en estado crítico e incluso por momentos estable. Sin embargo, Las intervenciones médicas y el seguimiento constante no lograron revertir el daño neurológico severo que dejó el ataque.
Finalmente, este lunes 11 de agosto, Miguel Uribe Turbay murió en la Fundación Santa Fe, cerrando su trayectoria política y una campaña presidencial que apenas comenzaba a tomar fuerza.
Mientras tanto, su último mensaje en redes sociales, publicado horas antes de ser atacado, quedó como un registro público de la posición política que defendió hasta el final.