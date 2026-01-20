Vigilante fue brutalmente agredido tras negarse a permitir el ingreso de varias personas a conjunto residencial

Un grave incidente de violencia e intolerancia se registró, en las recientes horas, en un conjunto residencial ubicado en el sector de Caribe Verde de Barranquilla, Atlántico, donde un vigilante fue brutalmente agredido por cumplir con su deber de impedir el ingreso no autorizado de un vehículo.

Agreden brutalmente a guarda de seguridad en Barranquilla

El hecho, que quedó registrado y generó indignación, pone nuevamente en evidencia la falta de respeto hacia las normas de convivencia en propiedades horizontales.

Según informó la Policía, el incidente ocurrió cuando el guarda de seguridad negó el acceso a un vehículo perteneciente a uno de los residentes del conjunto, quien aparentemente se encontraba en mora con los pagos de administración.

Esta situación desencadenó un violento altercado en el que un grupo de personas agredió físicamente al vigilante, quien solo cumplía con las regulaciones establecidas por el lugar.

El guarda de seguridad resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron que los responsables de la agresión tendrán que responder por sus actos ante la justicia.

Testigos del hecho rechazaron la agresión contra el vigilante. “Me parece muy mal el hecho de que hayan actuado así contra un señor que solamente estaba cumpliendo las normas y haciendo cumplir las normas, porque realmente el señor no fue agresivo ni fue irrespetuoso", señaló uno de los residentes del conjunto.

RELACIONADO Esta es la estrategia con la que Bogotá planea hacer frente a las agresiones por intolerancia

Guarda de seguridad fue agredido tras negarse a permitir un ingreso

El testigo también indicó que “la gente no comprende que en los conjuntos y en propiedades horizontales hay reglas que hay que cumplir”.

Ante este caso, las autoridades reiteraron que estos trabajadores no tienen responsabilidad sobre las decisiones administrativas y simplemente ejecutan las directrices que reciben.