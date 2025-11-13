Esta es la estrategia con la que Bogotá planea hacer frente a las agresiones por intolerancia

Las agresiones por intolerancia hicieron del miércoles, 12 de noviembre, un día oscuro en la historia de Bogotá. Cerca de 200 motociclistas persiguieron a un conductor que amenazó con atropellar a dos compañeros del gremio en la 68 con Américas y, una vez los alcanzaron, lo obligaron a bajar de su vehículo y lo golpearon hasta provocarle la muerte.

En el mismo sector, horas más tarde, la comunidad capturó a un motorizado que intentó robarle el celular a una mujer, a las afueras de un colegio, lo agredieron e incineraron su vehículo, antes de que fuera aprehendido por las autoridades.

La mal llamada “justicia por mano propia”, la ira mal administrada y los hechos de intolerancia han provocado que, en riñas, la ciudad registre 242 homicidios, con corte al 30 de septiembre del 2025.

Autoridades compartieron su nueva estrategia para evitar más muertes son sentido en la ciudad:

En respuesta, la Alcaldía y la Policía de Bogotá lanzaron la campaña ‘Un segundo antes’, para enseñar a los ciudadanos a identificar los signos de conflicto, evitar las reacciones violentas y promover un ambiente de respeto, diálogo y empatía:

“Esta iniciativa surge, teniendo en cuenta que, en promedio, en Bogotá, cuatro de cada diez homicidios comienzan con una ofensa, una riña o una agresión que pudo evitarse. Una mala palabra, una mirada desafiante, una discusión o un malentendido son algunas de las situaciones que han terminado escalando en la ciudad y, en muchos casos, se han convertido en una tragedia irreparable”.

Respira, piensa, detente:

El mensaje de la campaña es claro: “Un segundo antes del golpe, un segundo antes del disparo. Ese segundo puede cambiarlo todo. Respira. Piensa. Detente”.

Las autoridades han trabajado en identificar los detonantes del conflicto. Ahora, buscan promover un pensamiento crítico para que, incluso, sin la presencia de los organismos de control, sepan manejarse en situaciones difíciles:

“Los análisis muestran que detrás de muchos de los homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia y el consumo excesivo de alcohol y de sustancias psicoactivas, factores que disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja. Situaciones que comienzan como un malentendido y terminan con una vida que se pierde”.