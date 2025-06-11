Trabajadora de aseo evitó brutal agresión contra una mujer en parque de Bucaramanga: así ocurrió todo

En el parque Las Cigarras, en Bucaramanga, se registró un episodio de violencia en el que una mujer fue agredida en plena vía pública.

Los hechos, registrados en video, muestran cómo la víctima era golpeada por un hombre frente a varias personas que observaban sin intervenir.

En medio de la escena, una trabajadora de aseo de la empresa de limpieza de la ciudad, identificada como Ayde Quintero, decidió actuar sin dudarlo.

Trabajadora de aseo evitó agresión contra mujer en Bucaramanga

El hecho ocurrió cuando una mujer discutía con un hombre junto a un vehículo estacionado en el parque.

En medio de la confrontación, la víctima intentó sacar a una menor de edad del carro, momento en el que fue atacada con varios golpes en la cabeza.

Los testigos grabaron el momento, en el que se observa cómo el agresor actúa con violencia mientras las personas alrededor se limitan a observar.

Fue en ese instante cuando Ayde Quintero, quien se encontraba cumpliendo sus labores de limpieza en el lugar, escuchó los gritos y decidió intervenir:

Yo estaba en ese momento trabajando aquí en mi labor de trabajo, descanecando, y yo vi a una mujer que estaba maltratando ahí, que ella gritaba, la gente salía de los edificios y miraban para acá, había gente trozando, caminando, nadie hizo nada.

¿Qué pasó con la trabajadora de aseo que impidió una agresión contra una mujer en Bucaramanga?

El gesto de Ayde fue destacado por las autoridades locales.

La Alcaldía de Bucaramanga le entregó un reconocimiento por su valentía y compromiso ciudadano.

El alcalde Javier Sarmiento calificó su acción como un ejemplo de solidaridad y valor:

Ni una más ni una menos, mujeres agredidas, esta salvajada que ocurrió en este video no se puede repetir.

Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de denunciar este tipo de hechos y de no permanecer en silencio ante la violencia de género.