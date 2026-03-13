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Ahora sí: anuncian inicio de las obras de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

La obra es clave para mejorar uno de los principales accesos a Bogotá.

Bogotá Autopista Norte (1)
FOTO: ANI

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
04:28 p. m.
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La ampliación de la Autopista Norte de Bogotá entrará oficialmente en su fase de construcción en marzo de 2026. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que se cumplieron las condiciones contractuales necesarias para que el concesionario Ruta Bogotá Norte S.A.S. suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del proyecto Accesos Norte Fase II.

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La decisión se produjo tras la verificación técnica, jurídica, financiera, predial, ambiental y social de las obligaciones del contrato. Con esta revisión, se confirmó que el proyecto cumplió los requisitos previos para pasar de la etapa de planeación a la ejecución de obras.

Ampliación de la Autopista Norte y carriles para Transmilenio

Las primeras intervenciones se concentrarán en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245 de la Autopista Norte, donde se ejecutarán obras de ampliación y modernización del corredor vial.

El plan contempla la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido, además de un carril exclusivo para Transmilenio entre las calles 191 y 235, con el objetivo de mejorar la capacidad del sistema de transporte y reducir los tiempos de desplazamiento.

El proyecto también incluye la intervención de los carriles existentes, la construcción de carriles de adelantamiento para Transmilenio en estaciones proyectadas, así como nueva infraestructura para peatones y ciclistas.

Asimismo, se prevé la construcción de retornos a desnivel en las calles 235 y 242, junto con los estudios y diseños para una futura intersección en la calle 201.

Proyecto clave para la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca

El proyecto Accesos Norte Fase II tendrá una longitud aproximada de 17,96 kilómetros. Este corredor es uno de los más utilizados por quienes se movilizan diariamente entre la capital y municipios cercanos, por lo que la ampliación busca aliviar la congestión y mejorar la conectividad regional.

Durante la fase de preconstrucción se adelantaron tareas como la aprobación de estudios y diseños de trazado y detalle, el cierre financiero del proyecto, la gestión predial inicial y la obtención de permisos necesarios para iniciar las obras.

En materia ambiental, el proyecto cuenta con licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante la Resolución 029 de 2026, documento que autoriza las intervenciones iniciales y permite avanzar hacia la ejecución de las obras contempladas en el contrato.

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