Atroz crimen de una mujer de 70 años y su hijo con discapacidad: otra hija sobrevivió al ataque

Un ataque sicarial en el municipio de Granada, al sur del departamento de Meta, dejó dos personas muertas y una herida. Las víctimas fatales fueron una mujer adulta mayor de 70 años y su hijo de 30 años, quien tenía una diversidad cognitiva.

El hecho también dejó herida a una joven, otra hija de la adulta mayor, quien según las autoridades habría sido el objetivo principal del ataque.

La mujer se encuentra actualmente en el hospital del municipio de Granada, donde se recupera de sus heridas.

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Hipótesis del crimen de madre e hijo en Granada, Meta

De acuerdo con el material probatorio en poder de las autoridades, la hipótesis principal tendría que ver con un posible ataque contra la joven que sobrevivió al ataque.

Sin embargo, tratan de establecer las circunstancias de modo tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos para conocer la causa del doble crimen.

En el video se puede ver el momento en el que son hallados los cuerpos en la sala de la vivienda.

Ofrecen millonaria recompensa por atroz crimen de adulta mayor y su hijo

La gobernadora de Meta, Rafela Cortés, ordenó de manera inmediata el ofrecimiento de una recompensa de hasta $30 millones por información que permita ubicar a los responsables del crimen.

"La señora gobernadora ha ordenado de manera inmediata el ofrecimiento de una recompensa de hasta $30 millones de pesos, y ha pedido a las autoridades, especialmente a los órganos de investigación criminal, que se haga el recaudo probatorio y que llegue toda la información ciudadana posible para capturar a los responsables de este delito", así lo confirmó Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno de Meta.

Los organismos de investigación criminal se encuentran trabajando en el esclarecimiento de los hechos, revisando cámaras de seguridad de la zona y realizando entrevistas en el vecindario para dar con los autores materiales del homicidio.