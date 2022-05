“Parte de esos dineros hicieron parte de la campaña de Duque”: Aída Merlano

Este martes 3 de mayo se reanudó el juicio oral de la excongresista Aida Merlano ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia, que se llevó acabo de forma virtual desde Venezuela, se adelantó en el marco del segundo proceso penal que se lleva contra Merlano por hechos de corrupción electoral.

En contexto: Conversaciones entre Julio Gerlein y Aida Merlano serían evidencia de compra de votos

Según Aida Merlano, a su sede política ingresaban dineros provenientes del fallecido exsenador Julio Gerlein, del exalcalde de Barranquilla Alejandro ‘Alex’ Char y de la entidad financiera Serfinanza, asegurando que no tenía conocimiento de los cheques que llegaron.

“Mi campaña política la financió Álex Char. La financió Faisal Cure. La financió Julio Gerlein. La financió Arturo Char y la financió Fuad Char con los dineros del banco de Serfinanza”, sostuvo la excongresista.

Merlano afirmó que quien gerenció su campaña, principalmente, fue Gerlein. También señaló que Gerlein recibió del empresario Fuad Char siete mil millones de pesos para su campaña, “para que se compraran votos a favor de Arturo Char, de Lilibeth Llinás y a favor mío”.

“El señor Alejandro Char entregó el valor de 18.000 millones de pesos. Entre esos van incluidos los 7.000 millones que entregó su papá por medio del banco de Serfinanza”.

Merlano aseguró que Char entregó su aporte de seis mil millones de pesos, a través del contratista Faisal Cure, para la “compra de votos”.

Los 12 mil millones restantes, según dijo, serían correspondientes a la “deuda de una comisión de los arroyos (…) de la Avenida del Río y el malecón” en Barranquilla.

“Faisal Cure le entrega el dinero porque le paga la coima correspondiente a su participación en los contratos que mencioné”.

Frente a la pregunta del magistrado que adelanta el proceso sobre los topes de financiación de campañas en ese entonces, en 2018, Merlano dijo que su campaña no los superó y que en su sede operaron otras “tres campañas formales que se financiaron en la sede y a distancia una cuarta campaña que se le colaboró con el tema de publicidad”. Las tres campañas fueron la de “Lilibeth Llinás, la del ‘Negro’ López, en Santa Marta,” y la de Merlano.

Frente a la cantidad final que se habría usado en la campaña de Merlano, aseguró que habían sido “unos 650 millones de pesos, aproximadamente”.

‘Carrusel’ de contratación en el Atlántico

Aída Merlano, en medio de la diligencia judicial, pidió que las autoridades investiguen el presunto desvío de 18 mil millones de pesos a través de contratos adjudicados en el departamento.

"Hubo falsos contratos y esos contratos se utilizaron para saldar deudas, para ponerse al día con los contratos que se entregaron en la ciudad de Barranquilla y como todos los que se entregaron durante mucho tiempo atrás, pero que estos son de los que tengo prueba", afirmó.

Dineros que habían entrado a la campaña de Iván Duque

Según al excongresista, unos seis mil millones de pesos habían sido entregados por Julio Gerlein como aporte a la campaña de Iván Duque a la Presidencial en 2018.

“Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial del candidato Duque al que se entregaron de esos 18 mil millones de pesos, seis mil millones que le terminó entregando Julio a él, del dinero que no le pagó a Alejandro Char y que dijo que estaba al día en cuanto a las deudas de su comisión”, recalcó Merlano.

“He dicho la verdad”: Aída Merlano

"He dicho la verdad, me ratifico y me comprometo a entregar las pruebas de los hechos que aquí he narrado", finalizó Merlano.