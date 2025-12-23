CANAL RCN
Tendencias

El desgarrador mensaje que dejó Cintia Cossio tras la operación de corazón a su hermano Yeferson

La hermana del creador de contenido conmovió las redes sociales con su mensaje.

Foto: @yefersoncossio en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
09:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El antioqueño, famoso creador de contenido y conocido por sus excentricidades, labores sociales y retos extremos, tuvo que ser ingresado de urgencia a un centro hospitalario para someterse a una intervención quirúrgica cardiovascular, un evento que ha mantenido en vilo a sus millones de seguidores.

Aunque Cossio ha acostumbrado a su audiencia a verlo superar cirugías complejas —como la polémica y dolorosa elongación ósea para ganar estatura—, en esta ocasión la situación revistió una gravedad distinta.

Esta es la verdadera razón por la que Yeferson Cossio tuvo problemas en el corazón: su novia reveló detalles claves
RELACIONADO

Esta es la verdadera razón por la que Yeferson Cossio tuvo problemas en el corazón: su novia reveló detalles claves

No se trataba de un procedimiento estético o electivo, sino de una complicación que comprometía directamente su funcionamiento cardíaco. Según los primeros reportes de su círculo cercano, el influenciador venía experimentando malestares que, tras ser evaluados por especialistas, derivaron en la necesidad inmediata de entrar al quirófano.

El duro mensaje de Cintia Cossio tras la operación de su hermano

En medio de la tensión que rodea la recuperación de Yeferson, su hermana, Cintia Cossio, se convirtió en el epicentro de la narrativa emocional de este suceso.

Conocida por la estrecha y cómplice relación que mantiene con su hermano, Cintia no pudo ocultar su vulnerabilidad ante la posibilidad de una pérdida irreparable. A través de sus redes sociales, la influenciadora compartió una serie de reflexiones que terminaron en una desgarradora petición dirigida directamente a Yeferson.

“Te amo, no me faltes nunca por favor”, escribió, un mensaje que generó gran conmoción entre los internautas que han estado atentos a la evolución del influenciador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

El alimento que una doctora sugiere consumir antes de beber para no amanecer con ‘guayabo’

Viral

Tuti Vargas habló sin rodeos a Jessica Cediel sobre el uso de redes en medio del luto: video

Artistas

Revelan importante decisión con Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon que vive en situación de calle: ¿de qué se trata?

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

CNE informa decisiones de partidos y movimientos frente a consultas del 8 de marzo de 2026

De acuerdo con la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral, varias organizaciones desistieron de participar en las consultas.

Reforma Laboral

Reforma laboral: El sector que intensificó su demanda ante los cambios para trabajadores

Contratos a término indefinido, jornada nocturna desde las 7:00 p.m. y procesos disciplinarios rigurosos son los temas que concentraron la mayor asesoría legal a las empresas durante 2025.

Francia

Vuelo de Vueling aterriza de emergencia en Clermont-Ferrand por problema técnico

Fútbol

Luis Díaz fue incluido en prestigioso ranking a nivel mundial: superó a Messi y Cristiano Ronaldo

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá