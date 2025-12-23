El desgarrador mensaje que dejó Cintia Cossio tras la operación de corazón a su hermano Yeferson

El antioqueño, famoso creador de contenido y conocido por sus excentricidades, labores sociales y retos extremos, tuvo que ser ingresado de urgencia a un centro hospitalario para someterse a una intervención quirúrgica cardiovascular, un evento que ha mantenido en vilo a sus millones de seguidores.

Aunque Cossio ha acostumbrado a su audiencia a verlo superar cirugías complejas —como la polémica y dolorosa elongación ósea para ganar estatura—, en esta ocasión la situación revistió una gravedad distinta.

No se trataba de un procedimiento estético o electivo, sino de una complicación que comprometía directamente su funcionamiento cardíaco. Según los primeros reportes de su círculo cercano, el influenciador venía experimentando malestares que, tras ser evaluados por especialistas, derivaron en la necesidad inmediata de entrar al quirófano.

El duro mensaje de Cintia Cossio tras la operación de su hermano

En medio de la tensión que rodea la recuperación de Yeferson, su hermana, Cintia Cossio, se convirtió en el epicentro de la narrativa emocional de este suceso.

Conocida por la estrecha y cómplice relación que mantiene con su hermano, Cintia no pudo ocultar su vulnerabilidad ante la posibilidad de una pérdida irreparable. A través de sus redes sociales, la influenciadora compartió una serie de reflexiones que terminaron en una desgarradora petición dirigida directamente a Yeferson.

“Te amo, no me faltes nunca por favor”, escribió, un mensaje que generó gran conmoción entre los internautas que han estado atentos a la evolución del influenciador.