Socorristas recibirán alojamiento gratuito tras el terremoto que sacudió a Colombia

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a distintas zonas de Colombia, Airbnb.org anunció la entrega de alojamiento gratuito para los equipos de socorro que trabajan en las áreas afectadas.

La organización, creada por Airbnb para brindar apoyo habitacional durante situaciones de crisis, está coordinando esta respuesta junto con la Defensa Civil Colombiana, la Fundación Renacer, CENACED y Save the Children Colombia, entre otras entidades. El objetivo es facilitar el trabajo de los organismos de atención y, al mismo tiempo, identificar a personas desplazadas que requieran un lugar donde permanecer.

Alojamiento para quienes atienden la emergencia

La iniciativa contempla que los socorristas puedan hospedarse cerca de los sectores donde se concentra la atención. De esta manera, los equipos cuentan con un espacio para descansar y recuperar energías entre sus jornadas de trabajo.

Airbnb.org se encargará de coordinar directamente con organizaciones humanitarias la asignación de estos alojamientos, mientras que las estancias son financiadas por la propia organización y por las donaciones recibidas.

Por su parte, CENACED señaló que el apoyo habitacional contribuye a fortalecer la capacidad operativa de las brigadas y permite que los equipos de atención puedan mantenerse cerca de las comunidades que necesitan asistencia.

Apoyo a familias que perdieron sus viviendas

La respuesta no se limita a los equipos de emergencia. La Fundación Renacer informó que algunas familias que perdieron sus hogares están recibiendo alojamiento temporal en Pereira y Quibdó con apoyo de Airbnb.

La organización también adelanta acciones de prevención frente a riesgos de explotación sexual y trata de personas que pueden aumentar durante una emergencia, particularmente en espacios de refugio.

Además, trabaja junto con la gestora social de Quibdó en una campaña para recaudar recursos destinados a apoyar la reconstrucción de viviendas afectadas.

A esto se suma la situación de niños, niñas y adolescentes afectados por el desastre. Save the Children Colombia advirtió sobre los daños registrados en viviendas, escuelas, centros comunitarios y hospitales, espacios fundamentales para la seguridad y bienestar de los menores.

Airbnb.org permite que personas y organizaciones se sumen a la respuesta humanitaria. Los anfitriones de Airbnb pueden registrarse para ofrecer alojamientos con descuento a través de la plataforma, mientras que quienes quieran realizar un aporte económico pueden hacer donaciones destinadas a financiar alojamiento de emergencia.

Según el documento, el 100 % de las donaciones recibidas por Airbnb.org se destina directamente a proporcionar alojamiento de emergencia, mientras que Airbnb asume los costos operativos y las tarifas correspondientes.