¿Cómo será la reconstrucción tras el terremoto? Gobierno plantea tres fases para recuperar las zonas afectadas

Después de la emergencia que dejó el terremoto, las autoridades comienzan a cambiar el foco de atención. Superada la primera etapa de respuesta y atención a las comunidades, ahora el desafío está en recuperar los territorios y permitir que las familias afectadas puedan volver a sus hogares y retomar progresivamente su vida cotidiana.

La reconstrucción será un proceso que irá mucho más allá de levantar nuevamente las viviendas que resultaron destruidas. También será necesario recuperar vías, redes de servicios públicos, infraestructura comunitaria y aquellos espacios que representan la historia y la identidad de cada municipio.

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Por eso, desde diferentes ministerios ya se empiezan a plantear estrategias para organizar esta nueva etapa y establecer qué se debe hacer primero, qué necesitan las familias mientras avanzan las obras y cómo se intervendrán los lugares que sufrieron mayores afectaciones.

Fase 1 para la reconstrucción tras el terremoto

Uno de los primeros pasos será conocer con precisión qué tan grave fue el impacto en cada territorio. El Ministerio de Vivienda plantea una hoja de ruta que comienza con la evaluación de las zonas afectadas y, especialmente, de las viviendas.

Las autoridades deberán determinar cuáles casas pueden ser reparadas, cuáles necesitan intervenciones estructurales y cuáles definitivamente tendrán que ser reconstruidas.

Este diagnóstico será fundamental porque no todas las familias enfrentan la misma situación. Mientras algunas podrán regresar a sus hogares después de determinadas reparaciones, otras necesitarán permanecer temporalmente en otro lugar mientras se adelantan las obras.

Por eso, durante esta primera fase también se contempla el acompañamiento de empresas privadas y la posibilidad de brindar apoyo para el pago de arriendo a las familias que no puedan permanecer en sus viviendas.

Fase 2 para la reconstrucción tras el terremoto

Una vez terminada la evaluación inicial, comenzará una segunda etapa enfocada en hacer realidad los mejoramientos y las soluciones habitacionales.

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Aquí tendrán un papel importante las entidades financieras y los programas de subsidios de vivienda, con el propósito de facilitar que las familias puedan acceder a los recursos necesarios para reparar o reconstruir sus hogares.

La idea es que la respuesta no se limite a una ayuda inmediata, sino que permita que los damnificados tengan una solución estable y puedan volver a contar con una vivienda segura.

Esta fase también permitirá definir cuáles serán los mecanismos para intervenir los diferentes tipos de afectaciones, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada territorio.

Fase 3 para la reconstrucción tras el terremoto

La tercera fase estará concentrada directamente en la ejecución de las obras.

Una vez identificados los daños y establecidas las soluciones para cada familia, comenzará la intervención de los territorios que resultaron más golpeados por el terremoto, pero en esta etapa hay un punto clave: reconstruir no significa únicamente volver a levantar las casas.

Las autoridades tendrán que recuperar también las redes de agua, energía, saneamiento y demás servicios esenciales que permiten el funcionamiento de una comunidad.

Esto significa que la recuperación tendrá que avanzar de manera integral, porque una vivienda reconstruida no será suficiente si el sector donde está ubicada todavía carece de los servicios básicos.

¿Qué pasará con las obras de patrimonio y espacios culturales?

La emergencia también afectó bienes y lugares que tienen un significado especial para las comunidades. Por eso, el Ministerio de Cultura trabaja en la identificación de aquellos espacios que deberán ser recuperados dentro del proceso de reconstrucción.

La intención es que las obras de recuperación no borren la identidad de los territorios, sino que permitan conservar aquellos elementos que hacen parte de su historia.

Iglesias, edificaciones patrimoniales, espacios culturales y otras estructuras representativas podrían convertirse así en otro de los frentes de intervención.