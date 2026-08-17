Atlético Nacional y Once Caldas se unen por las víctimas del terremoto: Así se puede comprar la boletería para el partido solidario

El fútbol profesional colombiano vuelve a unirse por una causa de impacto social tras la emergencia nacional provocada por el sismo de magnitud 7.4. Atlético Nacional y Once Caldas confirmaron la realización de un encuentro amistoso de carácter benéfico en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con el objetivo de recaudar fondos y ayudas en especie para respaldar a las familias afectadas por el desastre natural.

Bajo el lema "Porque es más lo que nos une, esta vez jugaremos más que un partido", los dos únicos clubes colombianos campeones de la Copa Libertadores de América decidieron dejar de lado la competencia deportiva para liderar la jornada solidaria.

Fecha, hora y cómo comprar las boleta para este partido

Fecha: Miércoles, 19 de agosto de 2026

Hora: 7:00 p. m. (hora colombiana)

Lugar: Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Precios de la boletería y cómo adquirir las entradas

El 100% del dinero recaudado por concepto de entradas será entregado a los procesos de reconstrucción y atención prioritaria en las zonas perjudicadas por el sismo. Los boletos se encuentran disponibles a través de la plataforma digital tribunaverde.com.

Los hinchas del Once Caldas podrán ingresar al estadio Atanasio Girardot. Las tribunas occidental, oriental y norte estarán abiertas para las dos hinchadas; sector norte occidental para la barra del Once Caldas. Se permite el ingreso con la camiseta de cualquiera de los dos equipos.

Sur, Norte y Gramilla - $15.000

Oriental Baja - $23.000

Oriental Alta - $25.000

Occidental Baja - $40.000

Occidental Alta - $45.000

Platea - $65.000

Además del recaudo financiero por la venta de boletas, la organización del evento dispondrá de puntos de acopio en los accesos al estadio Atanasio Girardot.

En alianza con la red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), los asistentes podrán entregar alimentos no perecederos, agua embotellada, kits de aseo e insumos de primera necesidad para su posterior distribución en las regiones afectadas.

Ambas instituciones deportivas reiteraron el llamado a la afición del país para llenar las tribunas y respaldar este esfuerzo colectivo en un momento crítico para la nación.