Tres policías de la Dijín fueron secuestrados en la vía Cúcuta-Ocaña: esto se sabe

Tres integrantes de la Policía Nacional habrían sido secuestrados durante el mediodía de este lunes 17 de agosto en un sector conocido como La Curva, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander.

Tres policías fueron secuestrados en Norte de Santander

De acuerdo con el reporte preliminar conocido hasta el momento, los uniformados pertenecen al Grupo Élite de Respuesta Antiterrorista de la Dijín (GRATE) y fueron identificados como el mayor Fredy Russi, la patrullera Erika Tatiana Monrroy y el patrullero Edinson Medina.

La información entregada por las autoridades señala que los tres uniformados se movilizaban en un vehículo particular cuando fueron interceptados y retenidos de manera ilegal.

Posteriormente, el automóvil en el que se desplazaban fue localizado abandonado sobre la vía. El vehículo presenta impactos de bala y grafitis alusivos a las disidencias de las Farc.

Autoridades investigan secuestro de uniformados

Tras conocerse la desaparición de los tres uniformados, las autoridades activaron las labores de búsqueda para establecer su paradero y determinar las circunstancias en las que se produjo la retención.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el secuestro a través de su cuenta oficial de X y aseguró que ya dio la orden de desplegar todas las acciones pertinentes para dar con la ubicación de los uniformados.

"Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional. He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal".