Sobreviviente del terremoto ahora se dedica a ayudar a los damnificados: esta es su historia

El terremoto no solo dejó viviendas destruidas y calles cubiertas de escombros. También dejó historias de personas que, después de sobrevivir, tuvieron que enfrentarse al dolor de perderlo casi todo.

Pero en medio de esa tragedia también aparecen gestos de solidaridad. Es el caso de Ángel Novoa, un sobreviviente que hace apenas unos días estaba buscando ayuda para salir adelante y que hoy decidió convertirse en voluntario para acompañar a quienes atraviesan una situación similar.

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Con sus propias heridas todavía abiertas y el recuerdo de aquella jornada aún presente, Ángel recorre las zonas afectadas.

¿Cómo sobrevivió Ángel al terremoto?

Ángel se encontraba en el tercer piso de una vivienda en Cali cuando comenzó el movimiento.

Las estructuras empezaron a ceder y una de las paredes cayó sobre él. En medio de la emergencia, alcanzó a moverse unos centímetros y logró evitar que el impacto fuera aún más grave.

Estaba en el tercer piso y todo comenzó a derribar, todo comenzó a derrumbar. Me cayó una pared encima, pero alcancé a correrme un poquito.

Después consiguió bajar del lugar. En ese momento, dentro de la vivienda solo permanecían él y su perro, mientras los demás integrantes de la familia intentaban ponerse a salvo.

¿Qué encontró después de salir con vida?

Al salir de la vivienda, Ángel tuvo que enfrentarse a un panorama marcado por la destrucción y la ausencia de personas que conocía.

Los vecinos, las familias y quienes no lograron escapar quedaron en su memoria como uno de los recuerdos más difíciles de aquella jornada.

Fue muy fuerte, fue muy fuerte ver a esas personas que quizás no pudieron pasar, los vecinos, las personas que ya no están.

¿Por qué decidió ayudar a otros damnificados?

Aunque todavía tiene heridas y las consecuencias de lo ocurrido siguen presentes, Ángel decidió no quedarse únicamente en el lugar de quien necesita ayuda.

Se sumó a los grupos de voluntarios que trabajan en las zonas afectadas y comenzó a tenderles la mano a quienes, como él, buscan una manera de salir adelante.

Toca seguir, toca seguir adelante y tenemos familias que nos están esperando, tenemos más personas que dependen de nosotros y tenemos que seguir adelante.