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Le ponen freno a intervención ilegal en una importante zona ambiental de Cundinamarca

La CAR le puso la lupa a las actividades que se desarrollaban en el Cerro Majuy.

Medidas en Tenjo, Cundinamarca.
Medidas en Tenjo, Cundinamarca. Foto: CAR.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 02 de 2026
09:51 p. m.
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió varias actividades que estarían generando afectaciones ambientales en el Cerro Majuy, en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.

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La medida preventiva se puso en marcha tras una visita realizada por un equipo técnico de la Dirección Regional Sabana Centro, en la cual se encontraron indicios de intervención sobre la cobertura vegetal, el suelo y zonas de especial importancia ambiental.

¿Qué actividades se suspendieron?

En ese orden de ideas, se le puso freno a la tala de árboles y remoción de vegetación, dos de las actividades que más peligraban al entorno.

De acuerdo con la CAR, las intervenciones se estarían desarrollando en inmediaciones de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, área sometida a un régimen especial de conservación por su papel en torno al cuidado de la biodiversidad, conectividad ecológica y prestación de servicios ecosistémicos.

Las autoridades señalaron que las posibles afectaciones seguirán siendo evaluadas durante el proceso de verificación. A partir de estos análisis se determinará si existen responsabilidades para eventuales multas.

¿Habrá sanciones?

“Estos ecosistemas son estratégicos para la protección de los páramos y bosques, además de cumplir un papel fundamental en la regulación hídrica de la región”, señaló Natalia Daza Cuervo, directora de Sabana Centro.

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La CAR además indicó que la suspensión se mantendrá mientras se establecen las condiciones que originaron la medida y la respectiva verificación de que no haya más riesgos.

La entidad también hizo un llamado a los propietarios de predios y a la ciudadanía para que antes de adelantar cualquier intervención en este tipo de zonas se cuente con las autorizaciones correspondientes.

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