Isabel Zuleta desató pelea dentro del Pacto Histórico por crítica a los creadores de contenido: ¿qué dijo?

Nueva pelea dentro del Pacto Histórico, pero esta vez no por una votación en el Congreso ni por una disputa electoral. El enfrentamiento surgió a raíz de unas declaraciones de la senadora Isabel Zuleta, quien cuestionó a quienes, desde la política, concentran buena parte de su actividad en la creación de videos y contenido para redes sociales.

Aunque la congresista no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa por varios representantes y figuras del Pacto Histórico que han hecho de las plataformas digitales una de sus principales herramientas para comunicarse con los ciudadanos.

La molestia fue tal que la discusión terminó trasladándose a los chats internos de la bancada, donde algunos de los señalados defendieron su trabajo y pidieron explicaciones a la senadora.

¿Qué dijo Isabel Zuleta que provocó la molestia?

La controversia comenzó con un video en el que Zuleta cuestionó que hacer contenido para redes sociales pueda ser presentado como una forma suficiente de ejercer liderazgo político. En medio de su intervención, la senadora afirmó:

Porque eso es muy fácil hacer un video y entonces ¿a qué hora se atiende la gente real?

La frase generó rápidamente reacciones dentro de su propio partido.

El punto que incomodó a varios congresistas es que en el Pacto Histórico existen dirigentes que han construido una importante parte de su reconocimiento precisamente mediante videos, transmisiones y publicaciones en redes sociales.

Por eso, aunque Zuleta no hizo referencia a una persona específica, varios consideraron que el comentario podía estar dirigido a quienes desarrollan ese tipo de actividad política.

¿Cuáles fueron las reacciones desde la bancada?

La discusión llegó al grupo interno de los congresistas del Pacto Histórico.

El representante Hernán Muriel fue quien compartió el video de Zuleta en el chat de la bancada y acompañó la publicación con un mensaje que evidenció el ambiente de tensión que ya existía.

A propósito de la discusión interna que hay en la bancada ahora frente al canibalismo y los ataques.

El mensaje abrió paso a una serie de respuestas de congresistas que consideraron que la crítica de la senadora deslegitimaba una forma de hacer política que, para ellos, también implica trabajo y contacto con los ciudadanos.

Representantes pidieron disculpas de Isabel Zuleta

Uno de los primeros en responder fue Walter Rodríguez, conocido como Wally, quien defendió directamente el trabajo de los creadores de contenido.

El representante dejó claro que, aunque la discusión podía manejarse internamente, no estaba dispuesto a permitir que su labor fuera presentada como algo menor dentro del ejercicio político. Por eso, escribió en el grupo:

Espero una disculpa aquí para todos los creadores de contenido de parte de la senadora Isabel Zuleta, lo manejamos por aquí de manera interna pero no voy a permitir que mi trabajo se vea deslegitimado.

Lali también respondió a las palabras de la senadora

La controversia también provocó la reacción de Laura Daniela Beltrán, conocida como Lali, otra de las figuras vinculadas a este tipo de liderazgo político. Beltrán respondió directamente a Zuleta y calificó sus palabras como irrespetuosas.