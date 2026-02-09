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Ideam advierte récords de temperatura en 48 municipios y acumulados de lluvia significativos el último mes

El mes estuvo marcado por inundaciones e incendios forestales en distintos puntos del país.

Foto: Gemini AI
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Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
09:08 p. m.
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Agosto de 2026 fue un mes de contrastes en materia climática. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el último mes se registraron máximos históricos de temperatura en 48 municipios.

Los más afectados fueron los departamentos de Norte de Santander, Risaralda y Cesar. En este último, las estaciones de El Callao, Villa Rosa, Pailitas y Valledupar llegaron a registrar temperaturas superiores a los 42 °C.

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También se registraron acumulados de lluvias significativas:

A la par, se registraron en 13 municipios de nueve departamentos acumulados de lluvia significativos, estando en los primeros lugares Magüí Payán, en el departamento de Nariño; Villagarzón y Puerto Leguízamo, en el Putumayo, e Ibagué, en el Tolima.

Sin embargo, el mayor acumulado de lluvia en el mes se registró en Quibdó, capital del departamento del Chocó, con 198,7 milímetros de agua lluvia en un periodo de 24 horas, cuando el día más lluvioso fue el 16 de agosto, con un acumulado nacional de 9.665 milímetros.

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Inundaciones e incendios forestales marcaron la agenda en agosto de 2026:

Precisamente, las lluvias registradas en el departamento del Chocó a mediados y finales de agosto generaron afectaciones en varios puntos de Quibdó, en los que, según el DANE, viven cerca de 143.332 personas.

En el centro de la ciudad y en el sector Bonanza, por ejemplo, se registraron inundaciones y el colapso de estructuras que registraban daños tras el sismo de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto.

Mientras, departamentos como Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Norte de Santander registraron incendios forestales que, aunque habrían sido provocados en algunos puntos, se expandieron de manera rápida por las altas temperaturas y vientos característicos del mes.

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