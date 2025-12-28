Incendio en Barrancabermeja: al menos dos locales han sido consumidos por el fuego en la plaza de mercado

Un incendio en la plaza de mercado Torcoroma, de Barrancabermeja, encendió una alarma entre comerciantes y compradores al finalizar la tarde del domingo, 28 de diciembre.

El fuego se extendió rápidamente, alcanzado a por lo menos dos locales comerciales, antes de que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja (CBVB) se presentara para atender la emergencia.

En videos compartidos en redes sociales se ve a un equipo de bomberos luchando para controlar el fuego al interior de la plaza, mientras los habitantes del sector y vendedores miraban de manera inquieta, desde fuera.

En las grabaciones también se aprecia la nube de humo que llegó a verse a varias calles a la redonda, luego de que el incendio consumiera la mercancía de ambos locales y su mobiliario.

De momento, se desconoce qué pudo haber provocado el incendio, pero se espera que las autoridades inicien una investigación para esclarecer lo ocurrido tan pronto como logren controlar las llamas.

Recomendaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para evitar incendios durante la temporada de Fin de Año:

Con la llegada de la temporada de Fin de Año, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y así reducir el riesgo de incendios en los hogares.

La entidad recomendó, en primer lugar, evitar la sobrecarga de tomas eléctricas y abstenerse de realizar conexiones informales, ya que estas prácticas pueden generar cortocircuitos. Asimismo, pidió especial cuidado con el uso de velas, las cuales no deben dejarse desatendidas ni ubicarse cerca de elementos inflamables.

Los bomberos también advirtieron sobre los peligros asociados al uso del gas y el fuego dentro del hogar. En ese sentido, recalcaron que no se debe encender fuego sobre gasodomésticos o medidores y que es fundamental permanecer atentos durante la cocción de los alimentos. Recordaron, además, que el uso de pólvora está prohibido, pues puede traer graves consecuencias, por lo que insistieron en no permitir que los niños manipulen pirotecnia y en mantenerlos siempre bajo supervisión.

De cara a los viajes y salidas por vacaciones, la recomendación es cerrar las llaves de gas y desconectar los equipos eléctricos y las luces navideñas antes de abandonar la vivienda. Y, en cuanto a la decoración, los bomberos sugirieron revisar que los enchufes del árbol de Navidad no estén en mal estado o defectuosos, ya que un fallo puede provocar incendios en cuestión de segundos. Cualquier incendio debe reportarse a la línea de emergencias 123 y las personas quemadas deben recibir atención prioritaria en un centro médico.