CANAL RCN
Colombia Video

Sujeto en Santa Marta prendió fuego a la vivienda de su madre cuando se negó a darle dinero: la casa de su vecina quedó en ruinas

Una vez el fuego empezó a propagarse, el responsable huyó del lugar ubicado en la zona nororiental de la ciudad.

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dos familias samarias podrían pasar el Año Nuevo entre ruinas luego de que sus viviendas fueran consumidas por un incendio provocado en medio de una discusión entre madre e hijo.

Según habitantes del sector, el responsable, bajo influencia de sustancias psicoactivas, habría prendido fuego a la casa de su madre, ante la negativa de la mujer para entregarle más dinero con el que comprar la sustancia con la que suele drogarse.

¿Cómo están los menores que quedaron atrapados en la vivienda que se incendió en Medellín?
RELACIONADO

¿Cómo están los menores que quedaron atrapados en la vivienda que se incendió en Medellín?

El fuego se propagó rápidamente, alcanzando la vivienda de su vecina Marina Beltrán, que, al igual que la de su madre, quedó en pérdida total. Sin embargo, la intervención de los bomberos evitó que la emergencia fuera mayor, o afectara a otras viviendas y sus habitantes.

“Realmente me he quedado sin nada y es lamentable que haya ocurrido esto”, lamentó Marina, en medio del llanto, por los escombros en los que quedó reducida su casa y lo que guardaba en su interior.

Bomberos creen que el incendio fue provocado con la ayuda de combustibles:

Según dijo el capitán Ricardo Chaín, comandante de Bomberos Santa Marta, en diálogo con Noticias RCN:

“Al parecer por problemas familiares, comenta la ciudadanía, un joven tuvo un altercado con su señora madre y procedió a incendiar su vivienda. No sabemos si roció algún tipo de combustible o inició el incendio con lo que tenía a la mano. Al parecer, tenía en su poder algún tipo de combustible porque la vivienda se consumió rápidamente”.

Impresionante incendio en hostal de Neiva dejó un saldo de tres fallecidos a pocas horas de Navidad
RELACIONADO

Impresionante incendio en hostal de Neiva dejó un saldo de tres fallecidos a pocas horas de Navidad

Una vez iniciado el incendio, el responsable huyó del lugar, sin saber que el viento y el material en el que se encuentran fabricadas las casas del barrio Ondas del Caribe hicieron que el fuego se propagara más rápido, amenazando a toda la comunidad, que, hoy, exige justicia:

“En el momento se registraba una fuerte brisa y eso ocasionó que se consumieran más rápido las viviendas. Trabajamos lo más rápido posible, como siempre hacemos ante cualquier emergencia”, explicó el capitán Chaín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alcaldía de Bogotá

Bogotá ha tenido que cubrir las deudas de la EPS en la ciudad para garantizar la prestación de salud y el pago al personal médico

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de diciembre de 2025! Estos son los detalles

Bucaramanga

Vigilante informal fue asesinado a golpes en el centro de Bucaramanga: brutal ataque quedó en video

Otras Noticias

Enfermedades

INS explica la influenza H3N2 variante K tras detectarse el primer caso en Colombia

El Instituto Nacional de Salud detalla qué es la influenza, qué significan AH1N1 y H3N2, y cómo se clasifica la variante actual.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de diciembre de 2025

¡Siguen conociéndose ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 27 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Dimayor

Aprobaron en Dimayor polémica norma para el fútbol colombiano en 2026: podrían despedir jugadores

Artistas

"Es una batalla silenciosa": reconocida modelo rompió el silencio y reveló que fue diagnosticada con una enfermedad

Artistas

Dolor en la televisión: murió importante referente