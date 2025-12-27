Sujeto en Santa Marta prendió fuego a la vivienda de su madre cuando se negó a darle dinero: la casa de su vecina quedó en ruinas

Dos familias samarias podrían pasar el Año Nuevo entre ruinas luego de que sus viviendas fueran consumidas por un incendio provocado en medio de una discusión entre madre e hijo.

Según habitantes del sector, el responsable, bajo influencia de sustancias psicoactivas, habría prendido fuego a la casa de su madre, ante la negativa de la mujer para entregarle más dinero con el que comprar la sustancia con la que suele drogarse.

El fuego se propagó rápidamente, alcanzando la vivienda de su vecina Marina Beltrán, que, al igual que la de su madre, quedó en pérdida total. Sin embargo, la intervención de los bomberos evitó que la emergencia fuera mayor, o afectara a otras viviendas y sus habitantes.

“Realmente me he quedado sin nada y es lamentable que haya ocurrido esto”, lamentó Marina, en medio del llanto, por los escombros en los que quedó reducida su casa y lo que guardaba en su interior.

Bomberos creen que el incendio fue provocado con la ayuda de combustibles:

Según dijo el capitán Ricardo Chaín, comandante de Bomberos Santa Marta, en diálogo con Noticias RCN:

“Al parecer por problemas familiares, comenta la ciudadanía, un joven tuvo un altercado con su señora madre y procedió a incendiar su vivienda. No sabemos si roció algún tipo de combustible o inició el incendio con lo que tenía a la mano. Al parecer, tenía en su poder algún tipo de combustible porque la vivienda se consumió rápidamente”.

Una vez iniciado el incendio, el responsable huyó del lugar, sin saber que el viento y el material en el que se encuentran fabricadas las casas del barrio Ondas del Caribe hicieron que el fuego se propagara más rápido, amenazando a toda la comunidad, que, hoy, exige justicia:

“En el momento se registraba una fuerte brisa y eso ocasionó que se consumieran más rápido las viviendas. Trabajamos lo más rápido posible, como siempre hacemos ante cualquier emergencia”, explicó el capitán Chaín.