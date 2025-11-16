CANAL RCN
Alarma por multitud de contratos firmados justo antes de la Ley de Garantías

Entre el 7 y el 8 de noviembre, la contratación estatal pasó de 1,02 a 2,52 billones de pesos.

noviembre 16 de 2025
08:43 p. m.
Revuelo por masiva firma de contratos horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

Según informes de la Contraloría General de la República, entre el 1 y el 8 de noviembre se registró lo que algunos han calificado como una “maratón de contratos”, que comprometió más de 2,1 billones de pesos en convenios inter administrativos.

Solo entre el 7 y el 8 de noviembre, la contratación estatal pasó de 1,02 a 2,52 billones de pesos, lo que representa un aumento superior al 140 % en un solo día.

Caterin Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, aseguró que el volumen de contratos alcanzó cifras históricas en tan solo 24 horas: “Lo que está haciendo este gobierno es un descaro, más aún de cara a las próximas elecciones”, señaló.

En las horas previas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Gobierno habría ejecutado más de 1,5 billones de pesos en un solo día.

Entidades con mayores montos contratados

De acuerdo con la Contraloría, estas fueron las entidades con mayores compromisos económicos:

  • Ministerio del Trabajo: más de 770 mil millones de pesos.
  • ICBF: 311 mil millones de pesos.
  • Ministerio del Interior: más de 292 mil millones de pesos.
  • Ministerio del Deporte: 155 mil millones de pesos.

Noticias RCN también conoció un informe interno de la Contraloría que evidencia picos inusuales en los convenios administrativos no solo en noviembre, sino también en meses anteriores: en septiembre, se registraron 4 billones en este tipo de contratos, y en octubre, 3,5 billones, las cifras más altas del año.

A esto se suma la alerta de Transparencia por Colombia, que advierte que este comportamiento se repite cada año. “Este tipo de picos genera fallas en las entidades públicas y puede representar riesgos de corrupción”, señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de la organización.

Desde distintos sectores se ha solicitado revisar cada firma, convenio y traslado de recursos públicos para evitar que puedan convertirse en mecanismos de apoyo político o contratación irregular.

