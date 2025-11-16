Alarma por multitud de contratos firmados justo antes de la Ley de Garantías

Revuelo por masiva firma de contratos horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

RELACIONADO Contraloría advirtió sobre concentración inusual de contrataciones antes de que iniciara la Ley de garantías

Según informes de la Contraloría General de la República, entre el 1 y el 8 de noviembre se registró lo que algunos han calificado como una “maratón de contratos”, que comprometió más de 2,1 billones de pesos en convenios inter administrativos.

Solo entre el 7 y el 8 de noviembre, la contratación estatal pasó de 1,02 a 2,52 billones de pesos, lo que representa un aumento superior al 140 % en un solo día.

Caterin Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, aseguró que el volumen de contratos alcanzó cifras históricas en tan solo 24 horas: “Lo que está haciendo este gobierno es un descaro, más aún de cara a las próximas elecciones”, señaló.

En las horas previas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Gobierno habría ejecutado más de 1,5 billones de pesos en un solo día.

RELACIONADO Fiscalía acusa a exdirector de Función Pública y siete más por presunta corrupción en la UNGRD

Entidades con mayores montos contratados

De acuerdo con la Contraloría, estas fueron las entidades con mayores compromisos económicos:

Ministerio del Trabajo: más de 770 mil millones de pesos.

ICBF: 311 mil millones de pesos.

Ministerio del Interior: más de 292 mil millones de pesos.

Ministerio del Deporte: 155 mil millones de pesos.

Noticias RCN también conoció un informe interno de la Contraloría que evidencia picos inusuales en los convenios administrativos no solo en noviembre, sino también en meses anteriores: en septiembre, se registraron 4 billones en este tipo de contratos, y en octubre, 3,5 billones, las cifras más altas del año.

A esto se suma la alerta de Transparencia por Colombia, que advierte que este comportamiento se repite cada año. “Este tipo de picos genera fallas en las entidades públicas y puede representar riesgos de corrupción”, señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de la organización.