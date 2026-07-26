Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se trasladaría a Cali

A tan solo 12 días de la posesión presidencial, este 26 de julio se conoció que el evento ya no se realizaría en Popayán como se había previsto en un inicio.

Al parecer, el evento se trasladaría a Cali por temas logísticos y de seguridad.

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Según información de Inteligencia, existirían amenazas sobre supuestos ataques con drones de las disidencias de las Farc en la capital caucana.

Además, se habla de una posible preocupación por parte de las Fuerzas Militares sobre el correcto funcionamiento del sistema antidrones para la interceptación y neutralización de eventuales ataques.

Para oficializar esta decisión, el partido del presidente electo deberá presentar ante el Congreso de la República una nueva posposición que incluya el premiso para su posesión y el traslado de los congresistas para la sesión de ese 7 de agosto.

Los líos de la posesión en Cauca

Más temprano se conoció una carta enviada por el secretario general del Senado al comandante del Ejército, general Royer Gómez, y al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, para que se brindara información sobre las condiciones de seguridad para la sesión del Congreso en Popayán el próximo 7 de agosto.

En la misiva, se solicitaban detalles sobre las medidas logísticas y de seguridad necesarias para preservar la vida de congresistas y demás funcionarios convocados a participar en la posesión.

Autoridades en Cali celebran la decisión

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, señaló a través de su cuenta de X que de llevarse a cabo la posesión presidencial en la capital vallecaucana "sería un hecho histórico", y que su administración tiene "toda la disposición para trabajar de manera articulada con su gobierno".

La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también aplaudió la decisión de trasladar la posesión a Cali, y ofreció su ayuda a De la Espriella para "ejecutar una estrategia de recuperación territorial del suroccidente del país".