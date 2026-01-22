Le ponen fecha al inicio de las obras de Transmilenio por la Séptima: sería dentro de poco

El concejal Juan David Quintero informó que en enero se pondría en marcha la obra de Transmilenio por la carrera séptima. Calificó este avance como una solución efectiva a la hora de acabar con los trancones, principalmente en el norte.

Los planes prevén que el recorrido en transporte público sea un ahorro para los miles de usuarios. Actualmente, disponen de 62 minutos —e incluso más— para pasar por la Séptima, pero con Transmilenio necesitarían solamente 23 minutos, una reducción de más de la mitad.

Obras por la Séptima comenzarían desde enero

Quintero precisó que la información se la compartió Orlando Molano, el director del IDU. En una sesión en el Concejo de diciembre de 2025, sostuvo que las construcciones de los grupos 1 (de la 99 a la 127) y 3 comenzarían en el primer trimestre de 2026 (de la 183 a la 200).

“Vamos a arrancar con el grupo 1 en enero y el grupo 3 en marzo. El grupo 2 (de la 127 a la 183) debería estar arrancando en el mes de abril”, sostuvo Molano en aquella oportunidad.

Por eso, habrá cierres entre la 116 y la 121 para iniciar la construcción. Algunos de los barrios beneficiados serían El Codito, Serrezuela, Santa Cecilia y Cerro Norte, entre otros.

¿En qué van las obras por la avenida 68?

Otro punto importante donde se desarrollan obras es la avenida 68. A finales de 2025, el Distrito informó que los avances en la calle 100 con carrera 48 y novena llegaron al 74.59 %.

Por ese sector pasará Transmilenio, haciendo que haga parte del grupo 9 de las megaobras. La idea es que el corredor de 2.23 kilómetros pueda ser entregado este 2026. También se contemplan zonas verdes, ciclorrutas y movilidad sostenible.