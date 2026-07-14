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¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de julio de 2026! Este es el reporte completo

Entérese de dónde han sido los epicentros de los movimientos telúricos de este martes.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

julio 14 de 2026
12:44 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores en el país durante este 14 de julio de 2026.

¿Dónde se han sentido? ¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor en Colombia hoy 14 de julio de 2026

  • 1:53 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 9 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

¡Otra vez se reportaron temblores masivos en Colombia hoy 10 de julio de 2026!
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¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 14 de julio de 2026?

  • 2:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 2:28 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 9 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 2:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

  • 3:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).

  • 4:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 7:18 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Machiques (Venezuela), a 41 de Manaure Balcón del Cesar (Cesar) y a 44 de Villa del Rosario (Venezuela).

¡Continuó temblando masivamente en Colombia hoy 9 de julio de 2026! Atento al reporte
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  • 7:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

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