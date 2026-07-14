¡Tembló masivamente en Colombia hoy 14 de julio de 2026! Este es el reporte completo
Entérese de dónde han sido los epicentros de los movimientos telúricos de este martes.
Nicolás Forero
12:44 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores en el país durante este 14 de julio de 2026.
¿Dónde se han sentido? ¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor en Colombia hoy 14 de julio de 2026
- 1:53 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 9 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).
¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 14 de julio de 2026?
- 2:17 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.3.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).
- 2:28 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 132 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 9 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).
- 2:53 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).
- 3:33 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).
- 4:24 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 7:18 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Machiques (Venezuela), a 41 de Manaure Balcón del Cesar (Cesar) y a 44 de Villa del Rosario (Venezuela).
- 7:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).