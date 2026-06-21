Carlos Fernando Galán hace un llamado a acatar los resultados de la segunda vuelta presidencial

Millones de colombianos se han dirigido desde ya a las urnas electorales para ejercer su derecho al voto y Bogotá no ha sido la excepción.

Durante las primeras horas de la jornada, el alcalde de la capital colombiana estuvo presente en el acto de protocolo y mandó un claro mensaje a la ciudadanía en torno a los resultados que se conocerán en las próximas horas.

Alcalde de Bogotá sobre las elecciones

Durante la apertura de las urnas, el alcalde hizo un llamado sobre la importancia de enfrentar los resultados pese a que estos no sean los esperados por algunos ciudadanos. Dentro de su mensaje también mencionó a Gustavo Petro y su aceptación de la derrota electoral en ocasiones pasadas.

''Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado; el presidente Gustavo Petro ha perdido elecciones y ha acatado el resultado. Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados y eso no puede cambiar hoy'', afirmó Galán.

Así mismo, exaltó el papel de las instituciones democráticas al mencionar que estas ofrecen garantías por encima del interés particular.

''Hoy, precisamente, la garantía de esas herramientas democráticas tenemos que canalizar cualquier disputa, cualquier cuestionamiento, cualquier impugnación a través de los canales establecidos en la ley sin llamar a las vías de hecho, sin llamar a desconocer esos canales y somos nosotros los elegidos popularmente, además, los primeros llamados a garantizar a que se respeten esos canales y cualquier disputa se dirima según se establece la ley'', enfatizó Galán.

Finalmente, el alcalde de la capital hizo tres llamados puntuales a la ciudadanía, por medio de sus redes sociales, en donde exaltó la importancia de salir a votar masivamente en todos los puestos de votación, respetar los resultados, reconocer la derrota y trabajar por la unidad de Colombia.

“El candidato que resulte elegido hoy debe recordar que será el presidente de todos los colombianos y dirigir sus esfuerzos a unir al país. Quien pierda también tiene la responsabilidad de aportar a esa unión”, finalizó.

Candidatos presidenciales votan

La atención está puesta sobre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes en horas de la mañana salieron a sus respectivos puestos de votación para ejercer su derecho.

Iván Cepeda llegó al Colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, acompañado de un amplio esquema de seguridad y su bancada. Por su parte, Abelardo de la Espriella votó en compañía de su familia en el Colegio La Enseñanza en Barranquilla.