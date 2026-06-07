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Vándalos dejaron fuera de servicio 16 semáforos en Cali: autoridades alertan por el riesgo de accidentes

Todo provocó problemas de movilidad y obligó al despliegue de operativos para regular el tránsito.

Noticias RCN

julio 06 de 2026
05:14 p. m.
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Las autoridades de Cali adelantan trabajos para restablecer el funcionamiento de varios semáforos que fueron vandalizados durante las últimas horas en diferentes sectores de la ciudad.

Además de afectar la movilidad, estos daños aumentan el riesgo de accidentes de tránsito y representan millonarios costos que finalmente son asumidos con recursos públicos.

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La Secretaría de Movilidad confirmó que ya se iniciaron las reparaciones y que agentes de tránsito fueron desplegados en las intersecciones más críticas para evitar mayores complicaciones.

¿Qué ocurrió con los semáforos en Cali?

De acuerdo con las autoridades, al menos 16 semáforos fueron vandalizados en distintos puntos de Cali.

Los responsables arrancaron los cables del sistema de control, dejando las intersecciones sin señalización. Esta situación provocó congestión vehicular y elevó el riesgo de siniestros viales, especialmente durante las horas de mayor tráfico.

Ante la emergencia, la Secretaría de Movilidad implementó operativos con agentes de tránsito para regular manualmente la circulación mientras avanzan las reparaciones.

¿Cuáles fueron los sectores afectados?

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, informó que entre los puntos donde se registraron daños se encuentran:

  • Carrera 5 con calle 27.
  • Calle 44 con carrera 8.
  • Calle 36 con carreras 32 y 39.
  • Calle 11 con carrera 10.

Sin embargo, precisó que los actos vandálicos se presentaron en distintos sectores de la ciudad, completando más de 16 semáforos afectados.

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Las autoridades advirtieron que los daños no solo ocasionan trancones, sino que también incrementan el riesgo de accidentes al quedar las intersecciones sin regulación semafórica.

Además, recordaron que las reparaciones deben realizarse con recursos públicos, por lo que el costo termina siendo asumido por todos los ciudadanos a través de los impuestos.

¿Qué acciones adelantan las autoridades?

Mientras los técnicos trabajan para restablecer el servicio, agentes de tránsito permanecen en las intersecciones con mayor flujo vehicular para dirigir la movilidad y reducir el riesgo de accidentes.

La Secretaría de Movilidad informó que aproximadamente la mitad de los semáforos afectados ya fueron reparados y espera que durante la jornada queden habilitados los restantes para normalizar la circulación en la ciudad.

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