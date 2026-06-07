Contraloría ordena un despliegue en las oficinas de la Aerocivil por presuntas irregularidades

Tras conocerse una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos contractuales de la entidad, la Contraloría ordenó un despliegue de funciones especiales de Policía Judicial en las oficinas de la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con el órgano de control fiscal, la medida servirá “para continuar y precisar el seguimiento en curso a los procesos contractuales de la Aeronáutica Civil, así como atender las denuncias públicas de funcionarios y medios de comunicación”.

El despliegue, a cargo de la Unidad de Reacción Inmediata, tiene como objetivo principal “recaudar en el sitio documentos, evidencias, testimonios y material probatorio que permitan revisar, evaluar y, eventualmente, probar” las presuntas actuaciones irregulares.

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Aeronáutica Civil responde a las acusaciones en contra de la entidad:

Horas antes del despliegue ordenado por la Contraloría, la Aeronáutica Civil respondió a las acusaciones realizadas contra la entidad por presuntas irregularidades en sus procesos contractuales.

En un comunicado, indicaron que las acciones coordinadas de manera interna y externa pretenden intimidar las gestiones institucionales para mantener los privilegios que habrían favorecido “ciertos procesos jurídicos y contractuales de la entidad” al estar “concentrados de manera sistemática en un mismo grupo de contratistas” durante más de dos décadas.

Es así que, “con el firme propósito de romper con esta inercia de concentración contractual, la actual administración” habría “implementado una política de democratización de la contratación. Esta estrategia busca fomentar la libre competencia y dar apertura a nuevos oferentes en sectores que históricamente carecían de pluralidad”.

Aerocivil también se refirió al rigor en la vinculación de personal y la salida de su exsecretario general:

De la misma manera, la Aerocivil indicó que su actual administración ha estado trabajando en modificar la cultura organizacional para evitar divisiones con los integrantes del sindicato y fomentar la apertura de oportunidades de promoción a cargos gerenciales entre el personal de base.

Y señaló que el exsecretario general de la entidad no salió por presiones, sino por una oportunidad mejor de trabajo, tras superar con éxito el concurso de méritos de otra entidad.

En palabras de la Contraloría, “una vez revisada y evaluada toda la información acopiada, se definirá el tipo de actuación de control fiscal que resulte procedente”.