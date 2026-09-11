Bomberos de Medellín rindieron homenaje a los 343 compañeros de Nueva York que murieron el 11-S

El Edificio Coltejer, la torre más emblemática de Medellín, se convirtió en escenario de un emotivo tributo a los 343 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Nueva York que perdieron la vida durante el colapso de las Torres Gemelas hace 25 años.

16 bomberos de Medellín ascendieron y descendieron tres veces los 475 escalones del edificio de 36 pisos ubicado en la Comuna 10 Candelaria, portando sus pesados equipos y trajes completos.

La iniciativa buscó replicar el esfuerzo que realizaron los bomberos neoyorquinos el 11 de septiembre de 2001, cuando subieron hasta las partes más altas de las torres en un intento por rescatar a personas atrapadas.

Bomberos paisas honraron a sus compañeros neoyorquinos caídos en el 11-S

Con este emotivo acto de honor, los bomberos paisas revivieron las condiciones en las que actuaron los bomberos neoyorquinos.

"Cuenta la historia que algunos de ellos subieron varias veces a bajar personas, volvían a bajar y volvían a subir por una escala similar”, explicó Danilo Mejía, del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

Por su parte, Cristian Díaz, del Cuerpo de Bomberos de Medellín, explicó que la actividad representó un ejercicio simbólico de hermandad entre los cuerpos de bomberos de diferentes países.

El equipo solo pesa 25, pero estos dos me están sumando entre 8 y 9 kilos cada uno", explicó sobre el peso adicional del equipamiento utilizado durante el ascenso en el Edificio Coltejer.

En memoria de los 343 bomberos muertos en el rescate del las Torres Gemelas 11-S

Los 343 bomberos fallecidos el 11 de septiembre de 2001 representan la mayor pérdida de personal de emergencia en un solo evento en la historia de Estados Unidos.

Muchos de ellos realizaron múltiples ascensos tratando de evacuar a las personas atrapadas en los pisos superiores de las torres, antes del colapso estructural.

El Edificio Coltejer, construido en la década de 1970, es considerado el rascacielos más representativo de Medellín y sirvió como escenario perfecto para este homenaje internacional.

Los bomberos paisas culminaron exhaustos pero satisfechos, cumpliendo un doble objetivo, honrar la memoria de sus colegas caídos y mantener su preparación física para futuras misiones de rescate.