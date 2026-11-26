El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reveló este jueves los detalles de lo ocurrido durante las 17 horas que duró el secuestro masivo al interior de un almacén de cadena en la ciudad, un hecho que mantuvo en vilo a la población.

Alcalde de Cartagena reveló detalles del secuestro en el Éxito

Según informó el mandatario local, los delincuentes realizaron transacciones fraudulentas por aproximadamente 18 millones de pesos utilizando los datáfonos del establecimiento.

“Fueron aproximadamente 18 millones en transacciones que fue en la primera parte de la mañana, es decir, hasta mediodía, después les desconectaron para que ellos no siguieran accediendo a eso”, explicó Turbay, quien añadió que el sistema fue bloqueado posteriormente para impedir que continuaran accediendo a los recursos.

Durante el cautiverio, los secuestradores adoptaron un comportamiento que evidenció total descontrol. “Estaban completamente borrachos, es decir, ya sabíamos que estaban oyendo corridos mexicanos, que estaban con música a todo volumen y que estaban consumiendo el whisky más caro del almacén”, detalló el alcalde, describiendo cómo los criminales comieron, bebieron y escucharon música mientras mantenían cautivas a las personas.

Las víctimas no solo enfrentaron amenazas constantes, sino que algunos rehenes fueron agredidos físicamente.

"Estos bandidos agredieron físicamente a algunos hombres. Hay un joven de 16 años, menor de edad", informó Turbay. El mandatario indicó que varias personas están esperando que el proceso judicial avance para hacerse parte como víctimas en el caso.

El alcalde también ofreció disculpas públicas a varias personas que fueron confundidas con los secuestradores durante los momentos de mayor tensión del operativo de rescate.

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El incidente se desarrolló en la avenida Pedro de Heredia, una de las vías más importantes de Cartagena, cuyo tráfico quedó completamente paralizado durante la crisis.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del secuestro y establecer las responsabilidades penales correspondientes, mientras los rehenes reciben atención especializada tras la traumática experiencia vivida.