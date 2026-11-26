Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía son los nombres de los dos sujetos capturados por las autoridades, quienes ahora enfrentan cargos por secuestro extorsivo tras mantener retenidas a 87 personas durante más de 17 horas en un Éxito de Cartagena.

La pena que pagarían los secuestradores del Éxito de Cartagena

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Los capturados no aceptaron los cargos durante la audiencia de imputación e incluso recibieron un llamado de atención por parte del juez debido a que se estaban quedando dormidos durante la diligencia.

Según reveló la Fiscalía, los procesados ingresaron al establecimiento comercial con armas largas y explosivos simulados para amedrentar a las víctimas. Durante el secuestro, exigieron 7.000 millones de pesos para liberar a los rehenes, algunos de los cuales permanecieron amarrados. Entre las 87 víctimas había menores de edad.

Este medio conversó con el abogado penalista José Moreno para conocer cuál podría ser la pena a la que se enfrentarían los dos hombres.

“Estas personas podrían tener una pena entre 45, 50 y hasta 60 años de prisión por tener un concurso. Ahora, esto hay que analizarlo siempre y cuando el secuestro extorsivo tenga unas circunstancias de agravación”, explicó.

También detalló que Torres y Mejía podrían perder la posibilidad de obtener una rebaja de hasta el 50 % de la pena, no solo porque entre los rehenes había menores de edad, sino también debido a que no liberaron voluntariamente a los ciudadanos que mantenían retenidos.

Según su versión, el número de víctimas agravaría aún más su situación judicial. “Cuando uno comete varios delitos, se agravan las circunstancias porque operaría la modalidad de concurso, es decir, aumentaría la pena por cada una de estas personas, sin superar el máximo permitido por la ley, que son los 60 años”.

¿Qué sigue ahora?

El abogado aseguró que, en esta etapa, el papel de la Fiscalía General de la Nación será crucial para establecer si los capturados fueron realmente quienes participaron en el secuestro o si, como han manifestado, también eran rehenes.

“Acá va a ser muy importante lo que haga la Fiscalía y los elementos materiales probatorios que se recojan, como los videos, los testimonios, las pruebas de huellas, las armas que hayan podido recolectar y toda esta trazabilidad que puedan demostrar la responsabilidad de cada uno para llevarlo a un juicio. Luego de esto viene la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral, donde se va a establecer por un juez de la República la responsabilidad penal de cada una de estas personas”, explicó.

Cabe mencionar que, además del secuestro extorsivo, los señalados también podrían enfrentar otro delito: porte ilegal de armas de fuego. Esto, siempre y cuando se confirme que los artefactos que tenían en su poder correspondían a armas de fuego y no a armas traumáticas.

Los antecedentes penales de los capturados

Información conocida sobre el caso también reveló que Juan Camilo Torres tiene antecedentes penales por falsedad marcaria y que había sido capturado en septiembre.

El próximo lunes 30 de noviembre, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento intramural contra los procesados, quienes, según la información conocida, consumieron productos del establecimiento comercial durante el secuestro.