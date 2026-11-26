La situación energética en Nariño continúa siendo crítica luego del atentado registrado el pasado 24 de noviembre contra una línea de transmisión de ISA Energía, hecho que afectó el suministro eléctrico en varias zonas del departamento y mantiene restricciones especialmente en municipios de la costa pacífica.

En entrevista con Noticias RCN, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que aún persisten limitaciones en el servicio de energía debido a los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica. Según explicó, los municipios más afectados son Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, donde continúan las dificultades para garantizar el suministro normal.

El mandatario indicó que actualmente el departamento opera mediante una vía de interconexión alterna, diferente a la utilizada de manera habitual, lo que ha obligado a implementar medidas para el manejo de la demanda energética. De acuerdo con la información entregada por el gobernador, el balance entre la oferta y la demanda de energía alcanza cerca del 57 %, una situación que mantiene en riesgo la estabilidad del servicio.

“Persiste la restricción en el fluido eléctrico en ciertas zonas del departamento”, afirmó Escobar, quien advirtió que una sobrecarga podría generar nuevas afectaciones en la red que abastece a Nariño.

Consejo de seguridad para garantizar reparaciones

Frente a las labores de recuperación del sistema, el gobernador anunció la realización de un consejo de seguridad para coordinar las acciones que permitan iniciar la reparación de la torre afectada en el municipio de Taminango.

Escobar explicó que el principal objetivo del encuentro es definir las garantías de seguridad necesarias para que los equipos técnicos puedan intervenir la infraestructura dañada. “Esperamos tener la información cierta por parte de las autoridades y conocer cuáles serán las colaboraciones interinstitucionales” para avanzar en el restablecimiento del servicio, señaló.

Las autoridades esperan que las conclusiones de esa reunión permitan acelerar el retorno a la normalidad del suministro eléctrico en el departamento.

Hospitales y municipios operan con medidas de contingencia

La emergencia no solo ha impactado a hogares y establecimientos comerciales, sino también a centros de salud que han debido recurrir a mecanismos alternativos para mantener sus operaciones.

El gobernador indicó que tanto hospitales como otras entidades que cuentan con sistemas de respaldo han puesto en funcionamiento sus plantas eléctricas para atender la contingencia. No obstante, reconoció que la situación obliga a realizar un balance detallado de las necesidades energéticas de cada municipio afectado.

“Son cosas que no veíamos hace muchísimos años”, manifestó Escobar al referirse a la magnitud de la emergencia, al tiempo que aseguró que el consejo de seguridad permitirá establecer un diagnóstico más preciso sobre las necesidades de los territorios más golpeados por la interrupción del servicio.

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Mientras avanzan las labores de coordinación entre las autoridades civiles, militares y las empresas del sector eléctrico, miles de usuarios en Nariño continúan a la expectativa de una pronta normalización del suministro tras el atentado contra la infraestructura de ISA.