Autoridades se pronuncian sobre entrega de cartillas a niños por parte de disidencias de las Farc

A pesar de las alarmas y alertas que prendieron los videos de niños en una escuela en el corregimiento de Cedeño, municipio de Yarumal, en Antioquia, en los que se ve participando en dinámicas dirigidas por hombres armados del frente disidente 36 de las Farc, la presencia de la institucionalidad en la zona es nula. Así lo denuncia el alcalde de la región, Miguel Ángel Peláez.

“Decir que de manera permanente, frecuente, esos territorios de la ruralidad de nuestro municipio y del norte de Antioquia haya la fuerza pública, no es verdad, entonces no ha habido ningún cambio y si hoy vamos a esos lugares donde hicieron presencia, no hay fuerza pública”. El corregimiento de Cedeño está ubicado a 42 kilómetros del casco urbano de Yarumal y de acuerdo con el alcalde, ha estado por décadas en el olvido y con presencial de grupos armados, lo que traduce en que no sería la primera vez que esta incursión ocurre.

En contexto: Disidencias de las Farc entregaron cartillas y bailaron con niños en escuela de Yarumal

“Se hacen en unos territorios que están abandonados, digámoslo así o desprotegidos, donde de manera general nunca ha estado la fuerza pública, así que de tal manera es un territorio que es de ellos y entonces lo utilizan según sus actividades”, precisó Peláez.

Carlos Arcila, director de la corporación humanitaria Justicia al Derecho, afirmó: “estos no son gestos de paz total, vemos que hay amenazas, desplazamientos, masacres y vinculando a la sociedad civil al conflicto, como es el caso de estos niños donde los están exhibiendo y mostrando a toda la comunidad”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia aseguró que le pidió al Gobierno Nacional claridad sobre los protocolos del cese al fuego y la paz total.

“Aquí lo que hay es un aprovechamiento por estos grupos armados ilegales, de una falta de claridad en las reglas de juego del cese al fuego bilateral, de una falta clarísima de protocolos”, dijo Aníbal Gaviria.

Aunque las autoridades anunciaron reforzar la seguridad en la zona, hombres de la Policía o el Ejército, no hacen presencia aún.