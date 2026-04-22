VIDEO | Así fue el violento secuestro de un ingeniero y su hermano en Ocaña: se los llevaron en su camioneta

Nadín y Jhon Ortiz Soto, dos hermanos oriundos de Ocaña, fueron secuestrados a plena luz del día mientras realizaban una inspección de obras en la Universidad Francisco de Paula Santander.

El hecho ocurrió a escasos metros del batallón del Ejército Nacional, y quedó registrado en cámaras de seguridad que muestran cómo sujetos armados abordaron a las víctimas en su propia camioneta.

El alto comisionado de Paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, condenó el hecho y confirmó que están investigando qué grupo al margen de la ley estaría detrás del secuestro.

La zona del Catatumbo, donde se encuentra Ocaña, ha sido escenario de confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha incrementado la violencia en la región.

¿Quiénes son los hermanos secuestrados en Ocaña?

Nadín Ortiz es el ingeniero a cargo de la obra de la universidad, y su hermano Jhon, al parecer, fueron llevados hacia la zona rural del municipio, en dirección a San Calixto.

Las imágenes de videovigilancia capturaron el momento en que hombres armados sacaron a los hermanos del centro del municipio en pleno día.

En lo que va corrido del año, en Ocaña, 17 personas han sido secuestradas, sin contar las personas retenidas. Esta cifra alarmante posiciona a Ocaña como uno de los municipios más afectados por secuestros en la zona del Catatumbo.

Además de los secuestros de adultos, las autoridades tienen conocimiento de al menos seis casos de menores de edad que han sido raptados en medio de la confrontación armada que viven grupos ilegales en la región.

Esta situación ha generado temor entre las familias ocañeras, que conviven diariamente con este flagelo.

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Investigan quiénes estarían detrás del secuestro de los hermanos Ortiz

El secuestro de los hermanos Ortiz ocurrió en una de las vías más transitadas del municipio, lo que evidencia la audacia de los grupos armados que operan en la zona. La cercanía con instalaciones militares no fue impedimento para que los secuestradores ejecutaran el rapto, lo que pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta la región.

Las autoridades señalan que en la zona delinquen distinto grupos armados, siendo el ELN y las disidencias de las Farc los que tienen mayor injerencia.