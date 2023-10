14 personas me acompañan 24 horas al día: alcalde electo más amenazado del país

El alcalde electo de Tuluá, Valle del Cauca, Gustavo Vélez, habló en A Lo Que Vinimos con Johana Amaya sobre las amenazas que recibió durante campaña y la forma en la que va a gobernar. Fue el candidato más amenazado del país. No pudo hacer campaña en la calle, su familia está exiliada y las amenazas se multiplican a diario.

¿Cómo fue hacer campaña encerrado en la casa, sin ir una sola vez a la plaza pública?

Es complejo porque claro, uno comienza a ver que todo el mundo está desarrollando actividades en la calle y se va generando un poco de ansiedad. Nosotros tenemos un problema de seguridad muy complejo desde hace ya varios meses, hace ya muchos meses y entonces sabíamos que lo mejor era no exponernos y lo mejor era también no exponer absolutamente a nadie. Nosotros no salimos a las calles a hacer campaña para no exponer a la gente, para no salir a exponer a nuestros amigos, a los líderes.

Yo llevo acá en esta casa desde el 7 de agosto sin salir a la calle y desde que empezamos la campaña hasta hoy van cinco meses aproximadamente.

¿Cuáles fueron las amenazas que usted recibió en campaña?

Realmente sufrimos muchas amenazas en nuestra campaña. La primera fue cuando decidimos postular mi nombre y hacer una rueda de prensa, ese día fuimos atacados por hombres armados que llegaron hasta nuestras oficinas con fusiles.

A finales de agosto le tiraron una granada de fragmentación a la casa de mis padres y, por supuesto, lo más triste de la campaña fue el asesinato de una persona que habían contratado para que me hiciera una publicidad aérea porque todas las vallas y todo ya no está, fue vandalizada, quemada y una persona vino a hacer un trabajo desde Palmira en un parapente a tirar con una cola donde estaba el apellido mío a hacer esa publicidad, llegaron cuatro tipos armados preguntando quién era el que manejaba el parapente. Lo impactaron, lo mataron, lo asesinaron.

Yo tengo hoy 14 personas que me acompañan 24 horas al día. Para salir de mi casa es un problema. Fui a votar el día domingo y tuvimos que armar todo un operativo de seguridad para poder ir a ejercer ese derecho.

¿Cómo va a hacer para gobernar?

Vamos a gobernar con las instituciones, vamos a gobernar con el apoyo de la Policía Nacional, del Ejército Nacional. Necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, necesitamos el apoyo de las autoridades, del Presidente de la República porque los tulueños hoy estamos angustiados, aterrorizados por lo que está sucediendo.