Pronóstico del clima en Colombia para Navidad: ¿Lloverá en las principales ciudades?

Los colombianos se preparan para recibir la Navidad en sus casas, o a cielo abierto, si el clima se los permite, al término de la segunda temporada de lluvias 2025.

En diálogo con Noticias RCN, Rodney Poveda, jefe encargado de la oficina de pronósticos y alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), explicó cómo se comportará el clima en los principales destinos de los colombianos en la temporada decembrina:

“Estamos viendo, en este momento, congestiones atmosféricas. Hemos tenido una mañana relativamente seca con nubosidad baja, sobre todo en sectores del centro del país, en la región Pacífica, región Andina y sectores de la región Amazónica, pero tenemos un reporte de tiempo seco en la región Caribe, sobre todo en la costa: Barranquilla, Santa Marta y Cartagena tienen proyecciones relativamente secas”.

¿Cómo estará el clima en Bogotá y Medellín en la víspera de Navidad?

De acuerdo con Poveda, “para Bogotá se espera que en la mañana tengamos algo de nubosidad, sobre todo baja, y en la tarde, un aumento en las precipitaciones, en horas de la tarde. De 3:00 a 5:00 se esperarían lluvias en la zona norte”.

El pronóstico para Medellín es algo más alentador; sin embargo, en horas de la mañana podrían presentarse lluvias aisladas:

“Para los Llanos Orientales se esperan condiciones relativamente secas. Tenemos un tiempo soleado en la zona y para Medellín, particularmente para Antioquia y el Eje Cafetero podría mantenerse una nubosidad, aunque las condiciones serán relativamente secas en las mañanas, con algunas lluvias”.

Ideam comparte su pronóstico para el resto de la semana:

El día de Navidad, en gran parte del país, se registrará, en horas de la mañana, tiempo seco, aunque en la zona centro podrían reportarse lluvias en la tarde.

“Para hoy se espera que en la región Caribe persistan las condiciones secas, con poca probabilidad de precipitaciones, excepto algunas lloviznas o lluvias en sectores aledaños a la Sierra Nevada de Santa Marta. En las regiones Andina, Pacífica y Amazónica se esperaría que persistan las condiciones secas, sobre todo en horas de la mañana, pero aumenten las condiciones de nubosidad con lluvias importantes en el centro del país”.

Sin embargo, en las celebraciones de Fin de Año, las condiciones podrían mejorar, a pesar de que el resto de la semana se prevén condiciones similares a las del 24:

“Para el resto de la semana se espera que persistan las condiciones de lluvia en la región Andina, Pacífica y sur de la Amazonía y condiciones relativamente secas en las regiones Orinoquía, Andina norte y Caribe. En la región Andina y Pacífica podrían continuar las lluvias y finalizando el año tendríamos menos precipitaciones, sobre todo en el centro del país”.