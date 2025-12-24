"Es un dolor que no se va a quitar": las palabras una madre que perdió a su único hijo en la tragedia de Remedios

Esta Navidad tiene un significado distinto para las familias de las 17 víctimas del accidente del bus ocurrido en Remedios, Antioquia.

Entre ellas está la de Juan Andrés Hincapié, un joven de 20 años, recién egresado del Liceo Antioqueño, cuya vida se apagó de manera trágica.

Mientras el país celebra, en muchos hogares la fecha está marcada por la ausencia. Para estas familias, recordar a sus hijos, amigos y compañeros se ha convertido en un acto de resistencia frente al dolor.

Padres de los estudiantes víctimas de la tragedia en Remedios hablaron de lo ocurrido

En una casa donde la Navidad ya no se vive igual, Yuri Salazar, madre de Juan Andrés, abrió las puertas de su hogar para recordarlo. Su testimonio resume el dolor de una tragedia que no solo arrebató vidas, sino que dejó heridas que no sanan.

De pronto mis lágrimas son de tristeza, de que yo lo voy a extrañar a él, de ausencia y es un dolor que nunca se me va a quitar, ni a mí ni a ninguno de los papás, pero si uno tiene amor para dar, de mucho amor.

Juan Andrés era su único hijo. En su familia lo llamaban Agapito, y entre sus amigos era conocido como Inca.

Tenía 20 años y, según sus padres, fue un joven que disfrutó la vida hasta el final. Los recuerdos que llegan de quienes lo conocieron se repiten con la misma palabra: alegría.

A mí me dicen, mamá, siéntete orgullosa porque Hincapié representa la alegría, buen compañero, buen amigo.

Desde otra mirada, Sebastián Monsalve, su padrastro, también puso en palabras el vacío que dejó la pérdida.

Me dolerá de pronto no haber podido compartir con él más tiempo, no haberme sentado a hablar más con él.

Familias de las víctimas celebrarán Navidad en su honor

La excursión en la que viajaban los jóvenes era un sueño cumplido. Aunque terminó de forma trágica, la familia de Juan Andrés ha decidido que el recuerdo no esté marcado únicamente por el llanto. Saben que la vida debe continuar y que honrarlo implica recordarlo desde el amor.

Por eso, incluso en medio del dolor, celebrarán la Navidad en su memoria.

Vamos a compartir en familia una cena porque yo sé que donde él está no nos gustaría vernos aburridas, llorándolo.

La voz de esta madre resume el sentir de muchas otras familias que hoy enfrentan una Navidad distinta.

Juan Andrés Hincapié y las demás víctimas del accidente siguen vivos en la memoria de quienes los amaron, recordando que el amor, incluso en medio de la tragedia, puede ser más fuerte que la muerte.