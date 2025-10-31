Alcalde Galán rompe el silencio y les responde a los motociclistas: “No vamos a dar marcha atrás”

Hace un par de días, la Alcaldía de Bogotá emitió el decreto con el que se restringieron las motocicletas y los parrilleros durante el fin de semana festivo de Halloween.

RELACIONADO Avanza reunión entre líderes motociclistas y el Gobierno para intermediar diálogo con el Distrito

La medida evidentemente generó polémica. Fue tal el impacto que la movilidad del jueves 30 de octubre se vio colapsada en varios puntos de Bogotá.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, estuvo en A lo que vinimos hablando sobre lo que vendrá para la medida y les respondió a los motociclistas que han cuestionado la decisión.

¿Tiene información sobre posibles caravanas que se están promoviendo a pesar de la restricción?

C.F.G.: “Hemos recibido información según la cual, al parecer, algunos de estos colectivos de usuarios de motos estarían promoviendo este tipo de actividades. No están permitidas”.

“Yo le he dado instrucciones a la Policía, la Seccional de Tránsito y agentes de movilidad; para que estén coordinados, identificando los sitios y teniendo las herramientas que permitan sancionar. Si hay lugar a inmovilizaciones, también”.

“No podemos permitir que busquen amedrentar a los bogotanos. Nosotros no vamos a dar marcha atrás, y por eso pido el apoyo de ciudadanos”.

¿Faltó diálogo con los motociclistas?

C.F.G.: “Siempre ha habido la intención y la voluntad de parte de nuestro gobierno de diálogo con ciertos actores; pero no podemos negociar el cumplimiento de la ley”.

“Claro que hay cosas que podemos discutir y estamos dispuestos a hacerlo, pero seguramente muchos ciudadanos son conscientes de que algunos actores viales que utilizan moto protestan se niegan a ser controlados”.

“La intención de esas rodadas del terror es precisamente amedrentar a la ciudadanía. Al diálogo estamos abiertos siempre, pero no a un diálogo que contemple no cumplir la ley y no ejercer control en el cumplimiento”.

¿Las medidas se mantienen?

C.F.G.: “No vamos a dar marcha atrás, necesito el apoyo ciudadano. Sé que es duro, pero las decisiones a veces correctas son difíciles”.