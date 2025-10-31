Avanza reunión entre líderes motociclistas y el Gobierno para intermediar diálogo con el Distrito

Mientras se lleva a cabo una reunión entre el viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior y diversos líderes de agrupaciones de motociclistas, las expectativas están puestas en el establecimiento de un contacto efectivo con la Alcaldía de Bogotá.

El Distrito tomó una radical y controversial decisión. En aras de impedir los mismos registros de accidentes que años anteriores, se restringió la circulación de motocicletas y de los parrilleros durante el fin de semana.

¿Cuáles son las exigencias de los motociclistas?

Estos líderes argumentan la necesidad de que el Gobierno Nacional asuma un papel intermediario en las conversaciones para facilitar una solución integrada a las problemáticas que enfrentan.

A pesar de que las autoridades locales han abordado las regulaciones para las conocidas caravanas que se realizan el 31 de octubre, los motociclistas han dejado en claro que sus exigencias no buscan contravenir tales actividades.

“Nosotros no estamos peleando por las caravanas, en ningún momento; es por el derecho al trabajo de muchos conductores que hoy en día compraron la moto por una solución a la movilidad y que trabajan con su moto en horas de la noche y del día”, declaró uno de los voceros.

Motociclistas aseguran que hay falta de voluntad para dialogar

El núcleo del conflicto reside más bien en la falta de comunicación y coordinación con las autoridades, en especial la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor. Según los motociclistas, no han mostrado voluntad de diálogo.

En este contexto, el papel del Gobierno Nacional es crucial. Los motociclistas esperan que, a través de este encuentro con el viceministro, se establezca un puente de comunicación robusto que facilite el entendimiento y garantía de sus derechos laborales.

El jueves 30 de octubre se vio marcado por las protestas de los motociclistas en los principales corredores de la ciudad, conllevando a un caos en la movilidad. Frente a lo que pueda pasar este viernes 31 de octubre, los líderes aseguraron que no lo harán por la celebración de los niños en Halloween.