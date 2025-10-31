Restricción de motos en Bogotá durante Halloween: Fenalco le pide al alcalde Galán levantar la medida

La decisión del Distrito de restringir la circulación de motocicletas durante el fin de semana de Halloween en Bogotá desató una fuerte discusión entre las autoridades locales y el sector comercio.

Fenalco Bogotá envió una carta a la Secretaría de Movilidad solicitando revisar el Decreto Distrital 528 de 2025, al considerar que la medida afectará directamente a miles de trabajadores que utilizan la moto como herramienta de trabajo.

Según el gremio, la norma —que prohíbe el tránsito de motos con parrillero en toda la ciudad del 30 de octubre al 3 de noviembre y restringe la circulación nocturna entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.— impacta la operación de empresas y limita la movilidad de quienes deben desplazarse por motivos laborales.

El argumento del gremio: movilidad laboral y sostenimiento del comercio

En el comunicado, Fenalco insistió en que la restricción debe distinguir entre el uso recreativo y el uso laboral de las motocicletas. Propuso que se permita circular a quienes estén vinculados formalmente al trabajo, sin importar el tipo de empresa o sector, para evitar que se afecte la productividad.

El gremio también advirtió que la medida elevará costos logísticos y reducirá la capacidad operativa de negocios que dependen del transporte ágil, como mensajería, seguridad privada, y servicios nocturnos. Para Fenalco, esta decisión llega en una fecha crítica: el cierre de mes, con alta actividad nocturna y comercial en toda la capital.

Galán defendió la restricción como una medida de orden y seguridad

El alcalde Carlos Fernando Galán defendió la medida señalando que su prioridad es la seguridad y el orden público. Explicó que el crecimiento acelerado del parque de motocicletas exige medidas de este tipo.

RELACIONADO Alcalde de Bogotá mantiene restricciones para motocicletas el fin de semana de Halloween

"Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente. Al contrario, es un medio para protegerla. No solamente es Halloween, sino que también tenemos más de 40 eventos en Bogotá, incluyendo el concierto de Shakira, por lo que tenemos grandes retos de movilidad", comentó.

Detalles del Decreto 528 de 2025

El Decreto 528 de 2025 establece dos tipos de limitaciones:

Prohibición total del parrillero: entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre, en toda la ciudad.

Restricción nocturna de circulación: entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. por los principales corredores viales, como la Autopista Norte, NQS, avenida Boyacá, calle 13, calle 80, carrera Séptima y calle 26, entre otros.

No obstante, la norma contempla excepciones para fuerza pública, organismos de emergencia, seguridad privada, aseguradoras, domicilios identificados, servicios a personas con discapacidad y equipos de Transmilenio.