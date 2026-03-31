Alcalde Galán se pone del lado de Westcol tras entrevista con Gustavo Petro: "La justicia no es venganza"

Westcol, streamer antioqueño que desde hace años domina las estadísticas en redes sociales, fue tendencia tras sostener una conversación con el presidente Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, además de anunciar otra trasmisión con el expresidente Álvaro Uribe.

El diálogo que sostuvieron, el cual estuvo cerca de llegar al millón de dispositivos conectados a la trasmisión, ha dado de qué hablar debido a los temas que tocaron. La estrategia del Gobierno Nacional frente al tema de la seguridad es uno de los puntos que más controversia generó.

Alcalde Galán reaccionó a la entrevista de Westcol con Gustavo Petro

En diálogo con Noticias RCN, el alcalde mayor de Bogotá abordó uno de los puntos de la conversación que sostuvo el jefe de estado con Westcol, relacionado a la seguridad. Sin mencionarlo directamente, se puso de lado del influencer.

Le oí al presidente decir en una entrevista hace unos días, cuando le pidieron 'mano dura', que haya justicia contra los delincuentes, que eso era venganza. No, qué pena pero la justicia no es venganza. La justicia es lo que tiene que hacer el Estado cuando alguien comete un delito.

Según Galán, estas afirmaciones de Petro son "graves", pues según su análisis ponen "en peligro la política criminal" tanto en Bogotá como en el resto del país.

Además, Galán reprochó la justificación con relación a la problemática del robo de celulares. "No podemos romantizar al delincuente ni a la delincuencia. Yo he visto con preocupación como el presidente manifiesta que quien se roba un celular es para regalárselo a la novia, como dándole un análisis comprensiva frente a la delincuencia".

¿Qué dijo el presidente Petro sobre la 'mano dura'?

En el diálogo del pasado jueves 26 de marzo, Westcol le manifestó al presidente Petro que para que cambie la seguridad en Colombia, se debería "tener mano dura con el delincuente", considerando que la meta de los jóvenes debería ser ganarse las cosas honradamente, a lo que Petro respondió.

"Esa es una visión que yo llamo de la venganza", dijo inicialmente. Recordó que Colombia tiene penas altas para delitos graves, pero igualmente los delincuentes actúan. "¿Por qué lo hacen? Porque van a matar o morir, estamos colocando una barrera en donde la vida es lo que menos vale".