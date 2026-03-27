Oficial: Westcol confirmó la fecha de su próximo stream junto a Álvaro Uribe

No cabe duda de que Westcol se tomó el internet, en las horas más recientes, tras haber hecho uno de los streams más vistos de los últimos tiempos ya que logró más de un millón de visualizaciones en su entrevista junto al presidente Gustavo Petro, quien recibió al creador de contenido en la Casa de Nariño.

Por esto, la expectativa ha aumentado para el que será su próximo stream junto a otra de las figuras políticas con mayor reconocimiento en el país, de la cual ya hay fecha confirmada.

¿Cuándo será el stream entre Westcol y Álvaro Uribe?

El anuncio ya ha generado amplias expectativas entre todos los internautas, quienes aseguraron que el paisa estaría rompiendo todos los esquemas al realizar un encuentro “poco convencional” con dos de las figuras políticas más sobresalientes en Colombia.

Es así como Westcol tomó sus redes sociales, en las horas más recientes, para anunciar la fecha de su próximo encuentro con el expresidente Álvaro Uribe el 10 de mayo a las 4:00 p.m. hora local.

Pese a que no se conoce cómo será la dinámica para dicho encuentro, el flayer oficial del stream relaciona un recorrido por la gastronomía típica antioqueña y los auténticos paseos a caballo que se conservan dentro de las haciendas y veredas de la región.

Momentos más virales del encuentro entre Westcol y Petro

Las redes sociales no han parado de generar diferentes clips de los momentos más virales del encuentro entre Westcol y Gustavo Petro, quienes se reunieron en la histórica Casa de Nariño e hicieron todo un recorrido por el lugar antes de sentarse a dialogar sobre algunos de los acontecimientos más importantes del país.

Uno de los momentos más comentados en redes fue cuando el presidente hizo leer a Westcol el nombre de todos los demás mandatarios que ha tenido del país, pues con este ejercicio dio a conocer que Colombia tiene “herederos que se suceden en el poder”.

Otra de las preguntas, que causaron mayor revuelo, fue la que formuló el antioqueño al proponer un caso hipotético en el que el mandatario se encuentra solo en una isla junto a Álvaro Uribe y la única opción que hay para sobrevivir es construir juntos un barco.

Pese a que algunos señalaron los cuestionamientos que el famoso le hizo al presidente, otros manifestaron su gran emoción ante la autenticidad del encuentro que quedará estipulado como uno de los streams más vistos en la historia del país.