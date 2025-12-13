Colapsó un puente en Meta: se dividió en dos y un vehículo quedó atrapado

Colapsó un puente en la vía de Granada que conduce a Uribe por el sur del departamento de Meta. Este corredor es importante para la movilidad, dado que conecta a varios municipios.

Aparte de Uribe, hay conexión con La Macarena, Mesetas, San Juan de Arama y Vista Hermosa. Es una zona agrícola y turística por el cañón del río Guejar.

Varios municipios se ven afectados

Las imágenes son impresionantes, el puente quedó partido en dos. Inclusive, una camioneta quedó atascada en el agujero.

Desde la Seccional de Tránsito se informaron el cierre total en el kilómetro 96+700 y las rutas alternas: Trocha 4 vía Lejanías - Retorna por trocha 12 salir a Punta Brava o viceversa.

Cabe recordar que hace pocas semanas, hubo una afectación en la movilidad de El Calvario, también en Meta. Esto, por causa de las fuertes lluvias habituales de la temporada.

La emergencia se presentó el pasado jueves 20 de noviembre. La vía principal quedó bloqueada por un derrumbe, por lo cual los habitantes quedaron incomunicados durante varias horas.

¿A qué entidad comunicarse al presenciar una emergencia de esta índole?

En caso de evidenciar una situación de esta índole, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que se debe comunicar a la Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Armada o la Policía.

Las entidades se articularán con las administraciones locales y nacionales para llevar a cabo los protocolos pertinentes. Ahora bien, si alguien resulta afectado, es fundamental acudir a la alcaldía para quedar vinculado al Registro Único de Damnificados (RUD).

La idea de estar en este registro es facilitar la entrega de ayuda humanitaria, así como contar con un censo de los afectados. Esto es clave a la hora de tener claridad acerca de la cantidad de recursos que se deben disponer.