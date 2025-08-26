CANAL RCN
Colombia

Alcalde de Tunja rompe el silencio y se pronuncia sobre destitución impuesta por la Procuraduría

La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años. El mandatario respondió.

Mikhail Krasnov.
Mikhail Krasnov. Foto: Alcaldía de Tunja.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
05:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El lunes 25 de agosto, la Procuraduría tomó la decisión de destituir e inhabilitar por 14 años a Mikhail Krasnov, quien había sido elegido alcalde de Tunja para el periodo 2024 – 2027.

Alcalde de Tunja es destituido e inhabilitado por la Procuraduría: estos son los motivos
RELACIONADO

Alcalde de Tunja es destituido e inhabilitado por la Procuraduría: estos son los motivos

Krasnov se lanzó con el Partido Político La Fuerza de la Paz y ganó la contienda tras obtener 27.330 votos (31.53%).

¿Por qué inhabilitaron a Krasnov?

La Procuraduría lo destituyó al encontrar que 10 meses antes de las elecciones (octubre de 2023), Krasnov celebró un contrato. Dados los tiempos, esto no se podía hacer debido a que incurría en una inhabilitación.

El contrato fue con la Universidad Pedagógica y tenía como propósito capacitar a estudiantes de un semillero en la revisión de documentos científicos que estuvieran en inglés y alemán.

La respuesta del alcalde

El alcalde se pronunció a través de sus redes sociales: “Ser profesor nunca fue un impedimento, la justicia lo demostrará. Aquí seguimos firmes”. Krasnov aseguró que permanecerá en el cargo.

¿El Estado tiene capacidad para proteger a alcaldes y gobernadores amenazados?
RELACIONADO

¿El Estado tiene capacidad para proteger a alcaldes y gobernadores amenazados?

Además, aseguró que aún no ha sido notificado del fallo de la Procuraduría. “Antes de iniciar mi ejercicio político, consulté a varios abogados, quienes me manifestaron que el ser profesor no constituía ningún impedimento. Esto fue probado dentro del proceso”, sostuvo.

El mandatario indició que con su abogado se interpondrán los recursos de ley que correspondan en contra de esta decisión, la cual es en primera instancia. La solución de la apelación queda en manos de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el alcalde tiene líos con la Procuraduría. El Ministerio Público adelanta otro proceso por supuestas irregularidades en la celebración de un contrato. Esto, cuando ya era alcalde de la capital boyacense.

El ente de control evidenció que el contratista no cumplió con las condiciones, debido a que no tenía tarjeta profesional vigente a la hora de celebrar el contrato. A pesar de ello, el acuerdo se llevó a cabo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Por mal manejo de la emergencia en La Mojana, Procuraduría sancionó a dos exdirectores de la UNGRD

Feminicidio

Feminicida asfixió a su expareja y la dejó amarrada a una moto bajo un puente en Córdoba

Artistas

Reconocido actor de 'Rigo' y 'La ley del corazón' fue mercenario en la guerra de Ucrania y reveló cuánto ganaba

Otras Noticias

Miss Universe Colombia

¿Quiénes son Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez, jurados de Miss Universe Colombia?

Tres referentes de los certámenes de belleza elegirán en Miss Universe Colombia 2025 a la próxima representante del país en Tailandia.

Radamel Falcao García

Campeón del mundo se deshizo de elogios para Falcao García: “El mejor 9 del mundo”

Falcao García sigue recibiendo elogios desde distintos lugares del mundo por su maravillosa carrera y esto dijeron en las últimas horas.

Bancolombia

Bancolombia anuncia cierre de una de sus principales oficinas en reconocida ciudad del país

Viral

Un mensaje escrito con su propia sangre en una almohada le salvó la vida a una mujer

Enfermedades

Novedoso análisis de sangre podría detectar cáncer de ovario en etapa temprana