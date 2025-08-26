Alcalde de Tunja rompe el silencio y se pronuncia sobre destitución impuesta por la Procuraduría

El lunes 25 de agosto, la Procuraduría tomó la decisión de destituir e inhabilitar por 14 años a Mikhail Krasnov, quien había sido elegido alcalde de Tunja para el periodo 2024 – 2027.

Krasnov se lanzó con el Partido Político La Fuerza de la Paz y ganó la contienda tras obtener 27.330 votos (31.53%).

¿Por qué inhabilitaron a Krasnov?

La Procuraduría lo destituyó al encontrar que 10 meses antes de las elecciones (octubre de 2023), Krasnov celebró un contrato. Dados los tiempos, esto no se podía hacer debido a que incurría en una inhabilitación.

El contrato fue con la Universidad Pedagógica y tenía como propósito capacitar a estudiantes de un semillero en la revisión de documentos científicos que estuvieran en inglés y alemán.

La respuesta del alcalde

El alcalde se pronunció a través de sus redes sociales: “Ser profesor nunca fue un impedimento, la justicia lo demostrará. Aquí seguimos firmes”. Krasnov aseguró que permanecerá en el cargo.

Además, aseguró que aún no ha sido notificado del fallo de la Procuraduría. “Antes de iniciar mi ejercicio político, consulté a varios abogados, quienes me manifestaron que el ser profesor no constituía ningún impedimento. Esto fue probado dentro del proceso”, sostuvo.

El mandatario indició que con su abogado se interpondrán los recursos de ley que correspondan en contra de esta decisión, la cual es en primera instancia. La solución de la apelación queda en manos de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el alcalde tiene líos con la Procuraduría. El Ministerio Público adelanta otro proceso por supuestas irregularidades en la celebración de un contrato. Esto, cuando ya era alcalde de la capital boyacense.

El ente de control evidenció que el contratista no cumplió con las condiciones, debido a que no tenía tarjeta profesional vigente a la hora de celebrar el contrato. A pesar de ello, el acuerdo se llevó a cabo.