¿El Estado tiene capacidad para proteger a alcaldes y gobernadores amenazados?

Ante las recientes amenazas e intentos de atentados contra varios mandatarios locales, entre ellos el alcalde de Cali Alejandro Eder, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el gobernador de Antioquia, Federico Gutiérrez y el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Suárez, el Consejo Gremial emitió un comunicado en su respaldo:

El Consejo Gremial hace un llamado urgente a las autoridades policiales y judiciales para la pronta captura y judicialización de los responsables, así como para el desmantelamiento de todo riesgo que impida el normal ejercicio de sus funciones.

Frente a esta delicada situación y a los recientes atentados en el país, se analizó cuál es el panorama para los mandatarios y políticos.

RELACIONADO Alcaldes de ciudades capitales rechazan planes criminales contra mandatarios locales

¿Qué pueden hacer los alcaldes y los gobernadores ante graves amenazas en su contra?

Julián Quintana, exdirector del CTI, indicó que la situación que atraviesan los alcaldes y gobernadores en el país, después de materializarse el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, es complicada:

“Aquí pareciera que estamos volviendo hace 20 años atrás, donde había una guerra entre el crimen organizado y el Estado”.

Sin duda alguna, el Gobierno es responsable de la seguridad de los alcaldes. El inconveniente es cuál es el papel y el rol de las Fuerzas Militares y también la Policía. Vemos que no tienen la capacidad, lamentablemente, de proteger.

Por su parte, Julio César Iglesias, se refirió al denominador común de los políticos blanco de la violencia: “Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, eran líderes políticos que se enfrentaban directa y frontalmente a las estructuras criminales como la que en ese momento tenía Pablo Escobar”.

¿El Estado tiene capacidad de garantizar la seguridad de los mandatarios?

“Lo que estamos viendo es un crimen organizado que está valentonado, que tiene mucho poder, y que tiene mucho dinero producto del narcotráfico y que va de frente en contra de las instituciones”, dijo Quintana.

Quieren atentar en contra de un gobernador y un alcalde. Y eso el Estado no lo puede permitir. El gran problema es si realmente el Estado está haciendo algún trabajo profundo para garantizar la seguridad de los mandatarios en el país. Parece que no.

“Hoy las Farc tiene una capacidad enorme en armamento. Drones que ni siquiera tiene vértices colombianos”, aseguró el exdirector del CTI.

Mientras que Julio César Iglesias indicó que esto se trata de “un asunto de moral y de derrota ideológica del ejército colombiano (…) que hoy tiene esos reductos realizando estos atentados en lo militar, pero en lo ideológico es distinto porque el relato que se impuso y la doctrina que siguió a ese periodo”.